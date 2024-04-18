Самокаты Яндекса появились в Новосибирске

В Новосибирск вышел еще один оператор кикшеринга с электросамокатами — Яндекс Go. Ранее в городе эта компания не работала. Флот нового для Новосибирска игрока состоит из самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска.
Как пояснили в компании, самокаты настроены автоматически снижать скорость в «медленных» зонах, которые определены муниципалитетом и компанией Яндекс.
— В этих зонах учитывается плотность и средняя скорость пешеходного потока, близость детских площадок, школ и садов, — уточнили в пресс-службе. — Это, например, территория ПКиО Берёзовая роща или Нарымского сквера. Там скорость самоката плавно снизится до 15 км/ч. В запрещенных для катания зонах, таких как Октябрьский мост и Центральный парк, скорость самокатов автоматически снизится до нуля.
Напомним, максимальная скорость движения самоката в Новосибирске — 25 км\ч.
На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось выяснить сколько самокатов Яндекса будет работать в Новосибирске.
Кроме того, возвращение в Новосибирск не исключала компания «Юрент».
— Если будет старт, то в мае-июне, точнее сказать пока нельзя, — прокомментировали Infopro54 в компании.
Напомним, в прошлом году «Юрент» решил не работать в Новосибирска из-за отсутствия взаимопонимания с местными органами власти.
Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске нарушителей на самокатах будут вычислять по весу.
Фото предоставлено пресс-службой компании Яндекс
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