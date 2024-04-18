Самокаты Яндекса появились в Новосибирске

В Новосибирск вышел еще один оператор кикшеринга с электросамокатами — Яндекс Go. Ранее в городе эта компания не работала. Флот нового для Новосибирска игрока состоит из самокатов Ninebot Max Plus 2022 года выпуска.

Как пояснили в компании, самокаты настроены автоматически снижать скорость в «медленных» зонах, которые определены муниципалитетом и компанией Яндекс.

— В этих зонах учитывается плотность и средняя скорость пешеходного потока, близость детских площадок, школ и садов, — уточнили в пресс-службе. — Это, например, территория ПКиО Берёзовая роща или Нарымского сквера. Там скорость самоката плавно снизится до 15 км/ч. В запрещенных для катания зонах, таких как Октябрьский мост и Центральный парк, скорость самокатов автоматически снизится до нуля.

Напомним, максимальная скорость движения самоката в Новосибирске — 25 км\ч.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось выяснить сколько самокатов Яндекса будет работать в Новосибирске.

Стоит отметить, что в начале апреля о старте сезона объявил старожил новосибирского рынка — компания Whoosh. В этом году компания планирует сдавать в аренду 4300 самокатов — на 20% больше (3500), чем годом ранее. По итогам 2023 года почти 20% жителей города воспользовались самокатами сервиса, суммарно проехав около 5 500 000 км. Количество поездок выросло на 83%. 84% поездок совершались от транспортных хабов (остановок общественного транспорта) до жилых кварталов, торговых и бизнес центров. Средняя продолжительность одной поездки составила 11 минут 59 секунд.

Кроме того, возвращение в Новосибирск не исключала компания «Юрент».

— Если будет старт, то в мае-июне, точнее сказать пока нельзя, — прокомментировали Infopro54 в компании.

Напомним, в прошлом году «Юрент» решил не работать в Новосибирска из-за отсутствия взаимопонимания с местными органами власти.

Ранее редакция рассказывала о том, что в Новосибирске нарушителей на самокатах будут вычислять по весу.