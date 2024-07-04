Редкую заразиху нашла в поле жительница Новосибирской области

Жительница Новосибирской области нашла в поле неизвестное растение с необычным соцветием. Фото находки женщина передала на опознание в Краснозерскую районную газету.
Изучив снимок, кандидат биологических наук Алексей Яновский заявил, что это редкое для наших мест паразитическое растение под названием заразиха.
— Это опасное для возделываемых людьми культур растение. Оно из особой систематической группы Заразиховых, — объяснил VN.ru биолог.
Травы этого семейства достигают высоты 40 сантиметров, имеют желтоватые, бледно-бурые или синеватые цветки. Несмотря на опасность, многие виды заразихи занесены в региональные Красные книги и их нельзя уничтожать.
Паразиты срастаются вздутыми основаниями стеблей с корневыми системами культур-хозяев и поражают их глубоко в почве. После чего отбирают у растений питательные элементы и воду. Их жертвы истощаются, перестают развиваться, либо вовсе погибают. Чаще всего заразиха поражает томаты, капусту и картофель.
Ранее редакция сообщала о том, что из-за обработки полей химикатами новосибирские пчелы стали агрессивными. После массовой гибели пчел в Алтайском крае, местные фермеры забили тревогу.
Источник фото: сайт газеты «Краснозерская новь»/автор Эвелина Шартнер.
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