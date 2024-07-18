Турист из Новосибирска сорвался со скалы на Алтае

В Чемале Республики Алтай 21-летний житель Новосибирска сорвался со скалы.
В МЧС поступило сообщение, что в селе Чемал травмировался турист. Спасатели из Алтайского края незамедлительно прибыли на место происшествия.
— Чемальские спасатели с помощью веревки спустились по отвесной скале, зафиксировали пострадавшего и подняли его наверх, — уточнили в ГУ МЧС по Республике Алтай.
Как выяснилось, в результате падения молодой 21-летний парень из Новосибирска получил серьёзную травму ноги.
В итоге спасатели передали молодого человека бригаде скорой помощи, которая прибыла на место происшествия.
Ранее редакция сообщала о том, что сапбордисты без весел застряли в центре Обского водохранилища Новосибирска.
Источник фото: МЧС по Республике Алтай
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