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Директора спортивной школы олимпийского резерва обвинили в растрате и взятках в Новосибирске

  • 04/04/2024, 09:53
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Директора спортивной школы олимпийского резерва обвинили в растрате и взятках в Новосибирске
Дмитрий Олеников «нагрелся» на бассейне для детей на 6 млн рублей.

В Новосибирске под уголовное дело попал директор «Спортивной школы олимпийского резерва «Центр ВВС». Дмитрия Оленикова обвиняют растрате бюджетных миллионов и взятке в особо крупном размере.

— В отношении руководителя учреждения возбуждено уголовное дело по статьям «Растрата» и «Получение взятки в особо крупном размере». Расследование находится на контроле у прокуратуры, — рассказала Infopro54  старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

По версии следствия, с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года

Олеников оплачивал коммуналку и аренду бассейна в Центральном районе города. Однако бассейн Центром «ВВС» не использовался, а был предоставлен другой организации по занятиям детским плаванием.

Таким образом фигурант растратил более 6 миллионов рублей из городского бюджета.

Помимо этого, с октября 2020 по февраль 2024 года, Олеников получил от сотрудника детской школы плавания, которая пользовалась бассейном, взятку около 1,4 миллиона. Деньги предназначались за аренду бассейна.

Денежные махинации выявили сотрудники МВД Новосибирска. Дмитрия Оленикова задержали. В ближайшее время СК будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения.

Ранее редакция сообщала о том, что директора МУП «САХ» Андрея Зыкова арестовали по обвинению в присвоении и растрате бюджетных миллионов.

Фото со страницы Дмитрия Оленикова в «ВКонтакте».

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Рубрики : Происшествия Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Спортивная школа олимпийского резерва «Центр ВВС» растрата бюджетных средств прокуратура взятки


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