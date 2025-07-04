Время идти вперёд: как развивается массовый спорт в Сибири расскажут в номинации «ПРО спорт»

В стране продолжается системная работа по созданию современной инфраструктуры, подготовке квалифицированных тренеров и специалистов, а также расширению доступа к занятиям спортом для всех категорий граждан.

Физическая активность становится не просто хобби, а основой здорового и активного образа жизни. Вне зависимости от возраста, состояния здоровья или социального статуса, у каждого должна быть возможность заниматься любимым видом спорта, принимать участие в соревнованиях, находить единомышленников и чувствовать поддержку общества. Спорт формирует характер, помогает справляться со стрессами и укрепляет не только тело, но и дух.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал: необходимо создать все условия для того, чтобы как можно больше граждан вели активный образ жизни и регулярно занимались физической культурой. Он отметил, что государство должно обеспечить финансирование инфраструктуры и сделать занятия спортом максимально доступными, подчеркнув: «Создание условий для бесплатного доступа к спорту – наша безусловная задача».

Полномочный представитель Президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев также отметил положительную динамику в регионе: с каждым годом растёт число жителей, выбравших спорт как часть повседневной жизни. Особенно радует, что всё больше молодёжи делает ставку на активность и движение. В городах и сёлах строятся новые спортивные объекты — от современных стадионов до дворовых площадок, что даёт жителям реальную возможность выбирать занятия по душе.

Именно теме развития спорта в Сибири посвящена специальная номинация «ПРО спорт» в рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Эта номинация существует более 10 лет, а с 2022 года её поддерживает специальный партнёр — волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».

Премия вручается за журналистские материалы, рассказывающие о развитии массового, детского и профессионального спорта, продвижении физической культуры и здорового образа жизни, а также о реализации социальных и государственных программ в этой сфере. Особое внимание жюри уделяет историям о сибиряках, вдохновлённых спортом, победителях Олимпиад и Паралимпиад, и тем, кто своим примером меняет отношение общества к физической активности.

В юбилейный сезон конкурса принимаются публикации, вышедшие в эфир, в печати или онлайн в период с 1 августа 2024 года по 15 июля 2025 года. Подробная информация о правилах участия, списке номинаций и форма заявки — на сайте проекта sibirpro.ru.

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