В Госдуму внесли законопроект о возвращении скидки 50% на оплату штрафов

В России необходимо вернуть 50-процентную скидку за досрочную оплату штрафов. Об этом сообщил Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в стране на протяжении многих лет успешно действовала система скидок на оплату административных штрафов для автомобилистов. Эта мера повышала собираемость штрафов, снижая при этом нагрузку на судебные и административные органы при обжаловании.

Парламентарий считает давлением на водителей повышение штрафов с 1 января 2025 года и снижение скидки до 25%. В ответ Нилов предложил законопроект, который вновь вводит скидку в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней после вынесения постановления.

По информации ГКУ НСО ЦОДД, за первый квартал 2025 года в Новосибирской области было вынесено 561 566 постановлений за нарушение ПДД. Из них более 513 тысяч — на основе материалов с комплексов фотовидеофиксации, около 48 тысяч протоколов оформили сотрудники ДПС лично.

Ранее редакция сообщала о том, что Минпромторг намерен предотвратить падение авторынка в России на 40%. В правительстве разрабатывают меры поддержки автопрома.