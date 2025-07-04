ЦБ планирует ограничить действие карт Visa и Mastercard с истекшим сроком годности

В Центробанке обсуждается вопрос об ограничении срока действия платежных карт, выпущенных системами, которые не входят в специальный реестр регулятора, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента национальной платежной системы ЦБ Аллу Бакину.

На сегодняшний день из реестра систем исключены Visa и Mastercard. Срок действия карт был продлён без замены весной 2022 года, когда платёжные системы объявили об уходе из России. До сих пор на руках у граждан находятся действующие карты, срок действия которых закончился несколько лет назад.

По словам Бакиной, инициатива ограничить срок действия карт предложена в рамках создания единой системы учета платежных карт. Она позволит контролировать количество карт, которыми владеет одно физическое лицо. Предполагается, что это поможет бороться с дропперством, так как срок действия карты является элементом, который препятствует мошенническим операциям.

Стоит отметить, что еще весной 2025 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина на совещании президента с правительством рекомендовала установить лимит в одном банке — до 5, а в нескольких — до 20. Точные параметры лимита пока не определены.

Напомним, в 2025 году держатели российских банковских карт Visa и Mastercard, в том числе и в Новосибирске, получали фейковые сообщения якобы от банков с предложением пройти «валидацию» для восстановления полного функционала карт. Мошенники обещали, что у пользователей появится возможность проводить трансграничные платежи.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) замминистра МВД Данил Филиппов заявил, что у ведомства есть данные о 30 тысячах дропперов. Это люди, которые участвуют в обналичивании похищенных средств. По его оценкам, в целом в России может быть около двух миллионов людей, которые участвуют в операциях дропперов. В 2024 году в Новосибирской области правоохранители выявили более 1100 жителей региона на счета которых поступали похищенные деньги. Общая сумма нанесенного ущерба, причиненного IT-преступлениями, сегодня составляет около 4 миллиардов рублей. Более 11 тысяч противоправных деяний осталось не раскрытыми.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцев предупредили о новой схеме мошенничества с оформлением микрозаймов.