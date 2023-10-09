Врио главы Баганского сельсовета обвиняется в превышении должностных полномочий

Бывший врио главы Баганского сельсовета Баганского района Новосибирской области обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. По информации источника редакции, речь идет о Сергее Ярославцеве.

— В декабре прошлого года администрация Баганского сельсовета приобрела за счет бюджетных средств жилой дом, состоящий из двух квартир, предназначенных для предоставления гражданам, нуждающимся в переселении из аварийного жилья. При этом, зная, что жилище не соответствует требованиям муниципального контракта и непригодно для проживания, обвиняемый все равно принял его и дал указание оплатить товар, — говорится в сообщении.

Жильцы не смогли проживать в квартирах, поэтому вернулись в аварийный дом. Таким образом бюджету был причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей, не реализовано конституционное право граждан на жилище. Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемый может получить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

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