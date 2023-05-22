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Юрист назвала категории граждан, которые могут не платить за капремонт

  • 22/05/2023, 12:13
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категории граждан, которые могут не платить за капремонт
Эксперт уточнила, что некоторая часть компенсируется по заявлению собственников после оплаты и не 100%, а с нормы обеспеченности жилым помещением.

Юрист Елена Кудерко назвала категории граждан, которые вправе не платить за капитальный ремонт, пишет ФАН со ссылкой на издание «Царьград».

По словам эксперта, прежде всего это относится к жильцам дома, который официально признан аварийным и подлежащим сносу, согласно закону.

Кроме того, послабление касается льготников, в частности, пожилых и малообеспеченных граждан, которые получают господдержку. Это люди в возрасте 80 лет и старше, которые живут одни или с родственниками: пенсионерами или инвалидами.

Елена Кудерко подчеркнула, что компенсация составит часть понесенных расходов пропорционально нормативной площади для человека, но некоторую сумму так или иначе придется выплатить.

И еще одна категория граждан, которые вправе не платить за капитальный ремонт, это собственники, имеющие льготу на оплату жилья. Речь идет о ветеранах труда, инвалидах Великой Отечественной войны, участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла, лицах, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, гражданах, подвергшихся воздействию радиации, реабилитированных лицах, многодетных семьях и др.

— Средний размер льготы составляет 30%, и размер компенсации рассчитывается от нормы квадратных метров на собственника, — заключила эксперт.

Ранее редакция сообщала, что получить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг станет проще.

Фото: freepik.com — wirestock 

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Рубрики : Финансы Общество Недвижимость

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация плата за капремонт льготы кто может не платить за капремонт дома капитальный ремонт дома


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