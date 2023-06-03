На Гусинобродском шоссе Новосибирска закрывают ярмарку

Постановление мэрии о согласовании проведения почти годовой ярмарки на Гусинобродском шоссе предпринимателю Даниле Устюгову признано утратившим силу. Соответствующее постановление подготовили в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

— Это результат совместной работы с правоохранительными органами, прокуратурой, ФСБ. Вчера мы договорились с предпринимателем ИП Устюговым, что он отзывает разрешение на ярмарку, и получили официальный отзыв на проведение ярмарки с 5 июня. Получаем прекращение ярмарки по отзыву самого ярмарочника. Наконец мы его увидели после нескольких месяцев общения с представителями по доверенности, — говорил на минувшей неделе начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин на заседании комиссии горсовета Новосибирска. — Наш посыл: что возвращение барахолки и ярмарки в таком формате не допустимо.

Сейчас мэрия добывается внесения изменений в постановление правительства Новосибирской области №303-п, регулирующее работу ярмарок, чтобы предотвратить возникновение подобных прецедентов.

Напомним, что ранее согласованная ярмарка вызвала возмущение у арендаторов ТЦ «Дружба», куда они вынуждены были переехать после закрытия «барахолки». Предприниматели заявляли о готовности перекрыть Гусинобродское шоссе в знак протеста.