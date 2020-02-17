Все по закону: как безопасно пользоваться займами под залог

Займы под залог — это сфера кредитования, которая строго контролируется регулятором. При этом важно знать свои права и относиться к выбору микрофинансовой компании ответственно. Эксперты сервиса займов под залог «Ваш инвестор» рассказывают, как не нарваться на нелегального кредитора и избежать рисков потери денег, имущества, времени и нервов.

Законность деятельности микрофинансовых организаций определяется нахождением МФО в соответствующем реестре Центрального Банка Российской Федерации (ЦБ РФ) и наличием свидетельства на право оказания таких услуг. Если компания не состоит в реестре, то стоит отказаться от ее услуг, какими бы привлекательными они не казались.

Основной документ, регулирующий деятельность рынка микрофинансирования, — закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». Система стандартов регулярно совершенствуется и дополняется, ее обязаны соблюдать все игроки рынка МФО. Четко обозначены и условия, на которых микрофинансовые организации должны вести свою деятельность по выдаче займов, и порядок предоставления кредитных продуктов населению. МФО должны соответствовать базовым стандартам и следить за качеством оказываемых услуг.

Большое внимание уделяется и вопросу регулирования процентных ставок микрофинансовых организаций. В соответствии с законом «О потребительском кредите (займе)», Банк России ежеквартально рассчитывает и публикует среднерыночное значение полной стоимости займа для МФО, превышать которую более чем на одну треть микрофинансовые организации не имеют права. Кроме того, закон устанавливает порядок размещения информации о процентной ставке по займу и размере переплаты в рублях (полная стоимость кредита — ПСК): как и банки, МФО обязаны указывать значение ПСК на первой странице договора займа в рамке на специально отведенном месте. Таким образом, заемщик получает понятную и полную информацию о ставке по займу и размере переплаты в рублях.

Стоит понимать, что ставка по займам в микрофинансовых организациях действительно зачастую выше, чем в банках, но это связано со спецификой деятельности. Во-первых, упрощенная система выдачи займов — в более сжатые сроки и по минимальному списку документов. Во-вторых, более высокие риски, ведь займы могут получить даже те, чья кредитная история испорчена. К слову, получая займы под залог и добросовестно выполняя свои обязательства, заемщики имеют шанс улучшить свою кредитную историю: микрофинансовые организации обязаны передавать сведения в бюро кредитных историй.

Зная свои права и базовые требования к МФО, установленные законом, проще выбрать надежную компанию для получения займа. В любом случае, перед оформлением займа под залог, важно изучить информацию о компании и легитимности ее деятельности, оценить условия кредитования и прозрачность договора, взвесить свои возможности — и только после этого подавать заявку на заем.

Компания «Ваш инвестор» — это надежный федеральный сервис займов под залог для частных лиц и бизнеса. Компания включена в реестр микрофинансовых организаций и ведет свою деятельность в строгом соответствии закону и под надзором Центрального Банка Российской Федерации.

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