Цена красной икры в Новосибирске обогнала общероссийскую

Средняя цена килограмма красной икры в Новосибирске за первое полугодие 2026 года выросла на 6,2% — с 9 755 до 10 364 рублей. Такие данные приводит Новосибирскстат. В то время как в целом по стране эксперты АКРА зафиксировали снижение стоимости на 1–1,5%, в Новосибирске ценник на деликатес продолжает повышаться.

По данным ежемесячного мониторинга, в январе 2026 года килограмм икры лососевых пород в новосибирских магазинах стоил в среднем 9 755 рублей. К июню этот показатель достиг 10 364 рублей. Такая же цена фиксировалась в апреле, а в мае наблюдалась незначительная коррекция вниз (до 10 357 рублей). При этом тренд на повышение сохранился.

Эксперты АКРА связывают общероссийскую динамику с объемами вылова тихоокеанских лососей. В благоприятные сезоны увеличение предложения оказывает понижательное давление на цены. Росрыболовство прогнозирует в 2026 году вылов на уровне 227 тысяч тонн, а глава ведомства Илья Шестаков допустил, что добыча горбуши в Сахалинской области может существенно превысить расчетные показатели.

В розничной сети стоимость икры нового вылова существенно различается в зависимости от вида рыбы. Самая доступная позиция — икра горбуши: ее цена колеблется от 12 400 до 18 450 рублей за килограмм. Икра кеты с крупным зерном стоит от 14 300 до 16 500 рублей. Самым дорогим продуктом сезона остается икра нерки — до 20 400 рублей за килограмм. В частных объявлениях и интернет-магазинах свежий вылов можно найти по цене около 3 000 рублей за 250 граммов.

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