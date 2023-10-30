Судебный пристав получила 2 года тюрьмы за взятку в Новосибирске

Суд вынес приговор в отношении бывшего судебного пристава из Калининского района. Она обвиняется в получении взятки на сумму 83 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Калининского районного суда Новосибирска.

Следствие установило, что с 2020 по 2021 год пристав-исполнитель обратилась к взыскателю с просьбой о передаче ей денег за выполнение исполнительных действий, входящих в её служебные полномочия.

Женщине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы и штрафом в размере пятикратной суммы взятки.

― Назначенное наказание в виде лишения свободы, отсрочить до достижения ее детьми четырнадцатилетнего возраста, ― отмечается в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд вынес приговор врачу-психиатру за растрату 10 млн рублей в Новосибирске.