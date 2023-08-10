У «Брусники» могут забрать участок в Новосибирске и выставить на аукцион

Апелляционный суд поддержал решение Новосибирского УФАС в сфере аренды земельных участков на территории города. Речь идет о незаконном изменении вида разрешенного использования земельных участков, сообщила пресс-служба УФАС.
— Нарушение выразилось в изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид, позволяющий осуществить строительство гостиницы. Эти действия поставили арендатора земли в преимущественное положение в сфере строительства гостиниц. Что, в свою очередь, могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды земельных участков на территории города Новосибирска, — уточнили в ведомстве.
Seldon.Basis, ключевым учредителем компании является Вольдемар Басалаев — 98%. — Ред.). Компания заключила договоры аренды участков с мэрией до 2021 года, затем допсоглашениями договоры были продлены вначале до 2024, а потом до 2027 года. Затем права на аренду участков у ООО «Слип-Транс-Сервис» приобрело ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» (Управляющая компания ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»). Компания планировала построить между пляжем и озером комплекс апартаментов.
За прошедшие годы аренды условия освоения и застройки земельных участков существенно изменились: в 2018 году муниципалитетом был принят проект планировки территории, по которому указанные участки были отнесены к зоне высотной застройки. Горсовет в 2021 году перевел участки из зоны рекреации, парков и городских лесов в зону коммерческой застройки до 30 этажей, в этот же год разрешенная этажность строительства была снижена до 9 этажей. В ноябре 2021 года решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска назначение земельных участков было изменено на «гостиничное обслуживание».
— Согласно градостроительной документации города Новосибирска, за время аренды участки были переведены из зоны рекреации в зону коммерческой застройки. Повысилась и этажность, — отмечали в ведомстве. — В июле 2022 УФАС потребовал от мэрии расторгнуть допсоглашения с арендатором и объявить торги на право заключения договоров аренды указанных земельных участков. Муниципалитет предупреждение не исполнил.
Представители ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» подчеркивали в своих комментариях, что компания является добросовестным приобретателем земельных участков.
— В случае принятия решения Новосибирским УФАС России о нарушении мэрией Новосибирска антимонопольного законодательства и устранении нарушений путем расторжения договора аренды и проведения торгов, ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» будет вынуждено взыскивать убытки с мэрии Новосибирска в связи с тем, что понесло существенные затраты, связанные с проектными работами и освоением земельных участков согласно действующему на сегодняшний момент разрешенному использованию, — говорится в материалах, размещенных на сайте УФАС.
О каких убытках идет речь — в документах не уточняется.
Тем не менее УФАС признал мэрию нарушившей закон о конкуренции. Мэрия Новосибирска подала иск, чтобы опротестовать решение УФАС в марте 2023 года. Арбитражный суд Новосибирской области, а затем и Седьмой Арбитражный апелляционный суд согласились с решением антимонопольного органа.
В УФАС редакции Infopro54 пояснили, что следующим этапом можем быть рассмотрение иска в кассационном суде. До решения суда обременение, наложенное на участки, сохранится.
— Если наше решение устоит в кассации, то мы будем обращаться по снятию обеспечительных мер и мэрия будет обязана исполнить предписание, — уточнили редакции. — В рамках нашего предписания одной из возможностей его исполнения является принятие мер по расторжению договора аренды со всеми заключенными дополнительными соглашениями, и проведение торгов на право заключение договора с тем видом использования участков, которое сейчас есть. Такой вариант развития событий возможен.
Ранее редакция сообщала о том, что в начале 2023 года мэрия сменила назначение участков, расположенных рядом с городским пляжем «Наутилус». До 2030 года там должна появиться набережная протяженностью 780 м, парк и спортивно-рекреационная зона «Городской пляж».
Фото Infopro54
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