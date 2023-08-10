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У «Брусники» могут забрать участок в Новосибирске и выставить на аукцион

  • 10/08/2023, 12:47
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Участок на левом берегу Новосибирска могут забрать у застройщика и выставить на аукцион
Суд поддержал решение УФАС о том, что в процессе аренды земли были выявлены нарушения, так как она сменила назначение.

Апелляционный суд поддержал решение Новосибирского УФАС в сфере аренды земельных участков на территории города. Речь идет о незаконном изменении вида разрешенного использования земельных участков, сообщила пресс-служба УФАС.

— Нарушение выразилось в изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид, позволяющий осуществить строительство гостиницы. Эти действия поставили арендатора земли в преимущественное положение в сфере строительства гостиниц. Что, в свою очередь, могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды земельных участков на территории города Новосибирска, — уточнили в ведомстве.

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Напомним, в декабре 2022 года комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области вынесла решение о том, что мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство. Как говорится в материалах дела, опубликованного на сайте УФАС, в 2018 году из участка по ул. Стартовой (в районе Горского) площадью 303505 кв.м были выделены два участка с видом разрешенного использования «Поля для гольфа или конных прогулок» и коммунальное обслуживание — стоянки: 36890 кв.м и 11370 кв.м соответственно. При этом права и обязанности по аренде участков перешли от компании Вольдемара Басалаева ЗАО «Спас на воде «Наутилус» (Договор по аренде большого участка компания подписала с мэрией в 2006 году, говорится в материалах УФАС. — Ред.) к ООО «Слип-Транс-Сервис» (ООО «СТС», по данным Seldon.Basis,  ключевым учредителем компании является Вольдемар Басалаев — 98%. — Ред.). Компания заключила договоры аренды участков с мэрией до 2021 года, затем допсоглашениями договоры были продлены вначале до 2024, а потом до 2027 года. Затем права на аренду участков у ООО «Слип-Транс-Сервис» приобрело ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» (Управляющая компания ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»).  Компания планировала построить между пляжем и озером комплекс апартаментов.

За прошедшие годы аренды условия освоения и застройки земельных участков существенно изменились: в 2018 году муниципалитетом был принят проект планировки территории, по которому указанные участки были отнесены к зоне высотной застройки. Горсовет в 2021 году перевел участки из зоны рекреации, парков и городских лесов в зону коммерческой застройки до 30 этажей, в этот же год разрешенная этажность строительства была снижена до 9 этажей. В ноябре 2021 года решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска назначение земельных участков было изменено на «гостиничное обслуживание».

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УФАС посчитал, что произошло существенное изменение условий аренды земельных участков без проведения торгов.

— Согласно градостроительной документации города Новосибирска, за время аренды участки были переведены из зоны рекреации в зону коммерческой застройки. Повысилась и этажность, — отмечали в ведомстве. — В июле 2022 УФАС потребовал от мэрии расторгнуть допсоглашения с арендатором и объявить торги на право заключения договоров аренды указанных земельных участков. Муниципалитет предупреждение не исполнил.

Представители ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» подчеркивали в своих комментариях, что компания является добросовестным приобретателем земельных участков.

— В случае принятия решения Новосибирским УФАС России о нарушении мэрией Новосибирска антимонопольного законодательства и устранении нарушений путем расторжения договора аренды и проведения торгов, ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» будет вынуждено взыскивать убытки с мэрии Новосибирска в связи с тем, что понесло существенные затраты, связанные с проектными работами и освоением земельных участков согласно действующему на сегодняшний момент разрешенному использованию, — говорится в материалах, размещенных на сайте УФАС.

О каких убытках идет речь — в документах не уточняется.

Тем не менее УФАС признал мэрию нарушившей закон о конкуренции. Мэрия Новосибирска подала иск, чтобы опротестовать решение УФАС в марте 2023 года. Арбитражный суд Новосибирской области, а затем и Седьмой Арбитражный апелляционный суд согласились с решением антимонопольного органа.

В УФАС редакции Infopro54 пояснили, что следующим этапом можем быть рассмотрение иска в кассационном суде. До решения суда обременение, наложенное на участки, сохранится.

— Если наше решение устоит в кассации, то мы будем обращаться по снятию обеспечительных мер и мэрия будет обязана исполнить предписание, — уточнили редакции. — В рамках нашего предписания одной из возможностей его исполнения является принятие мер по расторжению договора аренды со всеми заключенными дополнительными соглашениями, и проведение торгов на право заключение договора с тем видом использования участков, которое сейчас есть. Такой вариант развития событий возможен.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале 2023 года мэрия сменила назначение участков, расположенных рядом с городским пляжем «Наутилус». До 2030 года там должна появиться набережная протяженностью 780 м, парк и спортивно-рекреационная зона «Городской пляж». 

Фото Infopro54

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : УФАС Слип-Транс-Сервис Профессорский квартал. Новосибирск набережная Новосибирска Земля в Новосибирске городской пляж Брусника


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