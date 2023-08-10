У «Брусники» могут забрать участок в Новосибирске и выставить на аукцион

Апелляционный суд поддержал решение Новосибирского УФАС в сфере аренды земельных участков на территории города. Речь идет о незаконном изменении вида разрешенного использования земельных участков, сообщила пресс-служба УФАС.

— Нарушение выразилось в изменении вида разрешенного использования земельных участков на вид, позволяющий осуществить строительство гостиницы. Эти действия поставили арендатора земли в преимущественное положение в сфере строительства гостиниц. Что, в свою очередь, могло привести к ограничению конкуренции на рынке аренды земельных участков на территории города Новосибирска, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2022 года комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области вынесла решение о том, что мэрия Новосибирска нарушила антимонопольное законодательство. Как говорится в материалах дела, опубликованного на сайте УФАС, в 2018 году из участка по ул. Стартовой (в районе Горского) площадью 303505 кв.м были: 36890 кв.м и 11370 кв.м соответственно. При этом права и обязанности по аренде участков перешли от компании Вольдемара Басалаева ЗАО «Спас на воде «Наутилус» (Договор по аренде большого участка компания подписала с мэрией в 2006 году, говорится в материалах УФАС. — Ред.) к ООО «Слип-Транс-Сервис» (ООО «СТС», по данным Seldon.Basis , ключевым учредителем компании является Вольдемар Басалаев — 98%. — Ред.). Компания заключила договоры аренды участков с мэрией до 2021 года, затем допсоглашениями договоры были продлены вначале до 2024, а потом до 2027 года. Затем(Управляющая компания ООО «Брусника. Строительство и девелопмент»). Компания планировала построить между пляжем и озером комплекс апартаментов.

За прошедшие годы аренды условия освоения и застройки земельных участков существенно изменились: в 2018 году муниципалитетом был принят проект планировки территории, по которому указанные участки были отнесены к зоне высотной застройки. Горсовет в 2021 году перевел участки из зоны рекреации, парков и городских лесов в зону коммерческой застройки до 30 этажей, в этот же год разрешенная этажность строительства была снижена до 9 этажей. В ноябре 2021 года решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска назначение земельных участков было изменено на «гостиничное обслуживание».

— Согласно градостроительной документации города Новосибирска, за время аренды участки были переведены из зоны рекреации в зону коммерческой застройки. Повысилась и этажность, — отмечали в ведомстве. — В июле 2022 УФАС потребовал от мэрии расторгнуть допсоглашения с арендатором и объявить торги на право заключения договоров аренды указанных земельных участков. Муниципалитет предупреждение не исполнил.

УФАС посчитал, что произошло существенное изменение условий аренды земельных участков без проведения торгов.

Представители ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» подчеркивали в своих комментариях, что компания является добросовестным приобретателем земельных участков.

— В случае принятия решения Новосибирским УФАС России о нарушении мэрией Новосибирска антимонопольного законодательства и устранении нарушений путем расторжения договора аренды и проведения торгов, ООО «Профессорский квартал. Новосибирск» будет вынуждено взыскивать убытки с мэрии Новосибирска в связи с тем, что понесло существенные затраты, связанные с проектными работами и освоением земельных участков согласно действующему на сегодняшний момент разрешенному использованию, — говорится в материалах, размещенных на сайте УФАС.

О каких убытках идет речь — в документах не уточняется.

Тем не менее УФАС признал мэрию нарушившей закон о конкуренции. Мэрия Новосибирска подала иск, чтобы опротестовать решение УФАС в марте 2023 года. Арбитражный суд Новосибирской области, а затем и Седьмой Арбитражный апелляционный суд согласились с решением антимонопольного органа.

В УФАС редакции Infopro54 пояснили, что следующим этапом можем быть рассмотрение иска в кассационном суде. До решения суда обременение, наложенное на участки, сохранится.

— Если наше решение устоит в кассации, то мы будем обращаться по снятию обеспечительных мер и мэрия будет обязана исполнить предписание, — уточнили редакции. — В рамках нашего предписания одной из возможностей его исполнения является принятие мер по расторжению договора аренды со всеми заключенными дополнительными соглашениями, и проведение торгов на право заключение договора с тем видом использования участков, которое сейчас есть. Такой вариант развития событий возможен.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале 2023 года мэрия сменила назначение участков, расположенных рядом с городским пляжем «Наутилус». До 2030 года там должна появиться набережная протяженностью 780 м, парк и спортивно-рекреационная зона «Городской пляж».