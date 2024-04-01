Вскрытие рек Бердь, Иня и Карасук ожидается на этой неделе в Новосибирской области

В течение ближайших трех-четырех дней в регионе ожидают вскрытие рек Бердь, Иня и Карасук. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Виктор Орлов.

Он сообщил, что в результате повышения дневных температур и подъема уровня талых вод на прошлой неделе, на территории города Бердска и пяти районов области было подтоплено несколько приусадебных участков. Подтопленных жилых домов и объектов экономики, по его словам, в регионе на сегодняшний день нет.

Кроме того, по словам Виктора Орлова, на Новосибирском водохранилище закрыты ледовые переправы.

Напомним, накануне на восьми дорогах Новосибирской области зафиксирован перелив талых вод через проезжую часть в Тогучинском, Искитимском и Карасукском районах. Дороги — грунтовые, щебеночные, асфальтовые. В одном случае выявлено небольшое разрушение проезжей части, щебень восстановлен.

Первая волна паводка в регионе ожидается с начала апреля до конца мая. Вторая — с конца мая до середины июня. Прогнозируется, что в зоне подтопления могут оказаться 2500 участков в СНТ, 150 домов, расположенных на 60 улицах города.

К 4 апреля в Новосибирске будет утвержден график сброса воды в нижнюю Обь.

Ранее редакция сообщала, что в южных районах Новосибирской области жители уже столкнулись с паводком.