Анна Терешкова назвала свое «назначение» министром культуры первоапрельской шуткой

Сегодня в СМИ появилась информация о назначении вице-мэра Новосибирска, начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой министром культуры Новосибирской области.

— Некоторые решили так ситуацию взбодрить к 1 апреля. Хоть что-то смешное и приятное в нашей жизни, а то все грустное, — прокомментировала Infopro54 эту информацию Анна Терешкова. — В правительство области я переходить не собираюсь.

Стоит отметить, что информация о возможном назначении Анны Терешковой на должность министра культуры периодически появляется в кулуарах.

Напомним, пост министра культуры Новосибирской области стал вакантным с апреля 2022 года, когда ушла Наталья Ярославцева. Все это время и.о. министра является Юрий Зимняков.

Анна Терешкова родилась в 1969 году в Новосибирске, закончила Новосибирский медицинский институт по специальности «педиатр».

Работала в ОАО «Сибирская контрактная корпорация», ЗАО «Восход-Бейкер», с 2010 года — начальником отдела, затем директором филиала «Сибирский центр современного искусства» государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Новосибирский государственный краеведческий музей», с 2012 года — директором Сибирского филиала федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный центр современного искусства».

С 26 мая 2014 года Анна Терешкова приступила к работе в должности начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

С 7 октября 2019 года начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова переведена на должность заместителя мэра города Новосибирска — начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Ранее редакция сообщала о том, что и.о. министра ЖКХ Новосибирской области назначен Евгений Назаров.