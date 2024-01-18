СК проверяет службу доставки японской кухни после массового отравления в Новосибирске

Жители Советского района массово отравились роллами от сервиса доставки японской кухни. После обращения в медицинские учреждения, с проверкой в общепит пришли специалисты Роспотребнадзора.

― В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. C 15 января 2024 года деятельность предприятия не осуществляется, —прокомментировали в ведомстве.

В социальных сетях жалобы на роллы и плохое самочувствие оставили несколько десятков новосибирцев. В итоге в больницах оказалось 8 человек. Остальные, скорее всего, пережили отравление дома и лечились самостоятельно.

Инцидентом заинтересовался Следственный комитет по Новосибирской области.

― Следователи следственного управления СК России по Новосибирской области устанавливают обстоятельства пищевого отравления потребителями предприятия общественного питания в городе. В ходе проверки следствию предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку деятельности руководства заведения на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, ― прокомментировала старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

Напомним, в регионе это уже не первый случай жалоб на общепит. В Татарском районе после употребления в пищу роллов 74 человека были заражены инфекционными заболеваниями. Директора предприятия приговорили к одному году ограничения свободы.