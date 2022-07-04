Вступили в силу поправки, ограничивающие переплату по новым ипотечным кредитам

С 3 июля ограничили переплату по новым ипотечным кредитам, соответствующие поправки были внесены в закон «О потребительском кредите (займе)», сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Из вступивших в силу поправок следует, что теперь полная стоимость кредита (ПСК) по ипотечным договорам не может превышать среднерыночную более чем на треть. Отмечается, что ПСК включает не только проценты по кредиту, но и любые другие связанные с ней платежи заемщика, например страховку и другие дополнительные услуги.

Также с 3 июля российские банки обязаны при оформлении гражданами вкладов размещать в договорах таблицу, которая будет содержать важные данные об условиях вкладов, в том числе ставку, сумму, срок возврата, возможность пополнения, продления и досрочного закрытия вклада.

В Центробанке России также рассказали, что с 1 июля был отменен временный мораторий на ограничение ПСК по потребительским кредитам.