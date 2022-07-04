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Уже почти 110 тыс предпринимателей получили в Новосибирске статус самозанятых

  • 04/07/2022, 14:49
новости Новосибирска
За первое полугодие 2022 года они заработали более 8 млрд рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года в регионе зарегистрировано 109,5 тыс. плательщиков НПД (с учетом иногородних самозанятых, которые ведут деятельность в Новосибирской области). Это в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. За первое полугодие количество плательщиков налога на профессиональный доход в регионе увеличилось на 26 тыс. человек.

Общая сумма полученного плательщиками НПД дохода за 6 месяцев 2022 года составила 8 млрд руб., налог к уплате  — 372,7 млн рублей. За этот срок самозанятыми было оформлено 5,1 млн чеков. Причем 85% от общего количества чеков оформлено при расчетах с физическими лицами, 15% — с юридическими лицами.

— Часть самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Ведущих деятельность на территории Новосибирской области, но зарегистрированных в других регионах, 15,1 тыс. человек. Среди них наибольшее количество приходится на жителей Алтайского края и Кемеровской области, — комментирует начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко. — Тех самозанятых, кто зарегистрирован на территории Новосибирской области, но ведет деятельность в другом регионе, 11,3 тыс. чел. Из них больше всего работающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Плательщиком НПД может стать, например, тот, кто оказывает косметические услуги на дому, сдает квартиру в аренду, оказывает услуги по перевозке пассажиров и грузов, продает продукцию собственного производства, проводит мероприятия и праздники, оказывает юридические консультации и ведет бухгалтерию, занимается строительными работами и т.д. Самозанятых привлекает возможность работать и зарабатывать легально, при этом регистрация, выдача чеков, уплата налогов происходит в мобильном приложении в несколько кликов. При этом самозанятый не может взаимодействовать  в рамках осуществляемой деятельности в качестве плательщика НПД со своим работодателем, в том числе бывшим, если с момента увольнения не прошло 2 года,  не может привлекать для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам, перечисляет пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

Кроме того, самозанятые активно пользуются услугами банков и электронных площадок-партнеров проекта. Сейчас к платформе подключены 84 участника. Почти каждый второй самозанятый работает через их программные продукты, более трети всех доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения «Мой налог».

 

Ранее редакция рассказывала как самозанятому уплачивать взносы на будущую пенсию. 

Фото pixabay — PetraSolajova

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : самозанятые налоги


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