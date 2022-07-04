Уже почти 110 тыс предпринимателей получили в Новосибирске статус самозанятых

По состоянию на 1 июля 2022 года в регионе зарегистрировано 109,5 тыс. плательщиков НПД (с учетом иногородних самозанятых, которые ведут деятельность в Новосибирской области). Это в два раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года. За первое полугодие количество плательщиков налога на профессиональный доход в регионе увеличилось на 26 тыс. человек.

Общая сумма полученного плательщиками НПД дохода за 6 месяцев 2022 года составила 8 млрд руб., налог к уплате — 372,7 млн рублей. За этот срок самозанятыми было оформлено 5,1 млн чеков. Причем 85% от общего количества чеков оформлено при расчетах с физическими лицами, 15% — с юридическими лицами.

— Часть самозанятых ведут деятельность вне региона своей прописки. Ведущих деятельность на территории Новосибирской области, но зарегистрированных в других регионах, 15,1 тыс. человек. Среди них наибольшее количество приходится на жителей Алтайского края и Кемеровской области, — комментирует начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко. — Тех самозанятых, кто зарегистрирован на территории Новосибирской области, но ведет деятельность в другом регионе, 11,3 тыс. чел. Из них больше всего работающих в Москве и Санкт-Петербурге.

Плательщиком НПД может стать, например, тот, кто оказывает косметические услуги на дому, сдает квартиру в аренду, оказывает услуги по перевозке пассажиров и грузов, продает продукцию собственного производства, проводит мероприятия и праздники, оказывает юридические консультации и ведет бухгалтерию, занимается строительными работами и т.д. Самозанятых привлекает возможность работать и зарабатывать легально, при этом регистрация, выдача чеков, уплата налогов происходит в мобильном приложении в несколько кликов. При этом самозанятый не может взаимодействовать в рамках осуществляемой деятельности в качестве плательщика НПД со своим работодателем, в том числе бывшим, если с момента увольнения не прошло 2 года, не может привлекать для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам, перечисляет пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

Кроме того, самозанятые активно пользуются услугами банков и электронных площадок-партнеров проекта. Сейчас к платформе подключены 84 участника. Почти каждый второй самозанятый работает через их программные продукты, более трети всех доходов самозанятых регистрируются через программные продукты партнеров без использования приложения «Мой налог».

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