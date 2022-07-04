Какие регионы Сибири вошли в список аутсайдеров по эффективности торгов на капремонты?

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по Сибирскому федеральному округу, за 6 месяцев 2022 года в Новосибирской области опубликованы 648 извещений о торгах по выбору подрядчиков на выполнение разных видов работ по капремонту. Заключен 161 контракт. Для сравнения: в 2021 году опубликованы 773 извещения, заключены 317 контрактов, в 2020-м — 794 и 364 соответственно.

Больше всего в 2020 году в Сибири опубликованных извещений в Кемеровской области — 1379. Регион также лидирует по заключенным контрактам — 409. Для сравнения: в 2021 году опубликованы 1474 извещения, заключены 945 контрактов, в 2020-м — 1374 и 960 соответственно.

С точки зрения эффективности проведения торгов самый лучший результат у Иркутской области — 195 извещений и 150 заключенных контрактов или почти 77%. По сравнению с предыдущими годами регион несколько ухудшил результат, но конкурсы по выбору подрядчиков по капремонту у него по-прежнему одни из самых результативных в округе. В 2021 году в Иркутске были отыграны 78,5% объявленных торгов, в 2020-м — 81,28%.

На втором месте по эффективности находится Республика Хакасия — 34 конкурса и 26 заключенных контрактов. Хотя в 2021 году результат у региона был лучше — 126 конкурсов и 118 контрактов (93,6%).

В аутсайдерах по работе с организацией капремонта в округе оказалась Омская область — 1007 извещений и 14 заключенных контракта, то есть чуть более 1%. В 2021 году регион заключил 24% от объявленных контрактов, в 2020-м — 78,4%.

На втором месте в списке аутсайдеров, несмотря на значительные показатели в абсолютных цифрах, — Новосибирская область. На 1 июля разыграны всего 24,8% объявленных контрактов. На третьем — Кемеровская область (29,6%).

Ранее редакция сообщала, что у строительных подрядчиков вызывает очень много вопросов проектно-сметная документация по контрактам на капремонт и стоимость указанных в ней стройматериалов. При этом, по данным окружного подразделения Национального объединения строителей, в Новосибирской области по капремонту на сегодняшний день пересчитаны всего 2 контракта. Сейчас власти ждут изменения в приказ №841, где будет детализирована методика пересчета, то есть выплаты пока не производятся. В Кемеровской области пересчитаны 20, но проблемы возникли с объектами, где есть инженерные системы. В Иркутской области — 2. При этом в окружном отделении НОСТРОЙ отмечают, что всего в регионе отыгрываются 160-280 контрактов. До 1 апреля 2022 года выставлялись 40 аукционов, но никто не заявлялся из-за низкой цены. После того как был проведен перерасчет, торги пошли. В Алтайском крае и Омской области сообщили, что в регионах нет бюджета для пересчета. Все контракты убыточные, особенно металлоемкие. О сложности с размещением контрактов, где есть ремонт либо замена инженерных систем, сообщили отделения НОСТРОЙ и в других регионах Сибири.

Напомним, ранее редакция сообщала, что депутаты подняли вопрос о возможности пересмотра ПСД в связи со снижением цен на стройматериалы.