Вступительная кампания в организации среднего профобразования стартовала в регионе

Прием документов на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования начался в регионе – в этом году он будет организован с учетом мер противодействия распространению коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, продлен срок приема документов на очную форму обучения с 20 до 25 августа. По специальностям, требующим у поступающих определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, прием документов на очную форму обучения продлен до 15 августа.

Дополнились возможные формы подачи документов в профессиональную образовательную организацию: заявление о приеме с приложением необходимых документов можно подать через операторов почтовой связи или в электронной форме посредством электронной почты, официальный сайт или электронную информационную систему колледжа при ее наличии в конкретном колледже.

Отмечается, что после получения документов в электронном виде приемная комиссия колледжа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме документов, и информирует поступающего о необходимости для зачисления в организацию представить уведомление о намерении обучаться и о сроках его представления. При этом поступающий должен подать данное уведомление тем же способом, которым было подано заявление о приеме.

Взаимодействие с поступающим, возврат заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов или документов, содержащих недостоверные сведения, а также подача поступающим уведомления о намерении обучаться, осуществляется тем же способом, которым было подано заявление о приеме и (или) с использованием дистанционных технологий.

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