«Всё не так ужасно»: в селе под Новосибирском опровергли видео с утонувшими домами

В социальной сети в Вконтакте в группе районной газеты «Правда Севера» появилось видео с затопленными домами. Информация преподноситься как свежая. Якобы в Кыштовском районе в селе Верх-Майзасс до сих пор большая вода и бушует паводок. При этом автор не называет дату съемки, но уже сейчас очевидно, что кадры были сделаны еще в середине апреля.

Глава Кыштовского района был очень удивлен, когда просмотрел запись.

― Подтопления жилых домов у нас не было. Единственное, что там было – это перелив дороги, которая соединяла четыре дома. На сегодняшний день переливов нигде у нас нет, вода отступила, – сообщил изданию Сибкрай.ru Николай Шипчин.

В Верх-Мазасском сельсовете версию главы также подтвердили.

― Все у нас нормально. Была вода, большая очень, но все не так ужасно, как на этом видео, – заверили в администрации.

Между тем, жители соседней деревни Камышенки говорят, что уровень воды у них был высокий. Но эти кадры, которые шокировали интернет-пользователей уже несвежие.