317 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Новосибирской области

По предварительным данным Минстроя Новосибирской области, за благоустройство объектов, расположенных в регионе, проголосовали 317 тысяч человек, из них 230 тысяч в Новосибирске. Это рекордный показатель с начала проведения голосования в 2018 году, подчеркнули в Минстрое.

Наиболее активно жители голосовали в Маслянино, Мошково, Краснозёрке, Чулыме, Татарске, Каргате, Болотном, отметили в ведомстве.

В Новосибирске высокую вовлеченность продемонстрировали жители Кировского, Советского и Ленинского районов. По итогам голосования в Новосибирске победила набережная в Кировском районе. Этот объект набрал 64 тысячи голосов. На втором месте — парк Кирова, получивший более 61 тысячи голосов.

Напомним, в этом году в Новосибирской области на голосование были предложены 46 объектов в 23 городах и райцентрах.

На днях Минстрой РФ назовет объекты, набравшие наибольшее число голосов, которые получат финансирование из областного бюджета в 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что на набережной Европейского берега появятся смотровая площадка и скалодром.