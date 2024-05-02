317 тысяч человек приняли участие в голосовании за объекты благоустройства в Новосибирской области

По предварительным данным Минстроя Новосибирской области, за благоустройство объектов, расположенных в регионе, проголосовали 317 тысяч человек, из них 230 тысяч в Новосибирске. Это рекордный показатель с начала проведения голосования в 2018 году, подчеркнули в Минстрое.
Наиболее активно жители голосовали в Маслянино, Мошково, Краснозёрке, Чулыме, Татарске, Каргате, Болотном, отметили в ведомстве.
В Новосибирске высокую вовлеченность продемонстрировали жители Кировского, Советского и Ленинского районов. По итогам голосования в Новосибирске победила набережная в Кировском районе. Этот объект набрал 64 тысячи голосов. На втором месте — парк Кирова, получивший более 61 тысячи голосов.
Напомним, в этом году в Новосибирской области на голосование были предложены 46 объектов в 23 городах и райцентрах.
На днях Минстрой РФ назовет объекты, набравшие наибольшее число голосов, которые получат финансирование из областного бюджета в 2025 году.
Ранее редакция сообщала о том, что на набережной Европейского берега появятся смотровая площадка и скалодром.
Иллюстрация из телеграм-канала Минстроя Новосибирской области
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