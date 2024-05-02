Сотрудники МВД пришли в гости к мигрантам в Новосибирске

Полицейские совместо со спецподразделением Росгвардии организовали очередную проверку миграционного законодательства. На этот раз внимание уделили местам, где обычно живут мигранты.

Эти общежития вмещают в себя десятки иностранцев. В спальнях, как в казарме, несколько кроватей, есть отдельная, но общая кухня и место для молитвы. В целом условия приемлемые, но многие постояльцы явно злоупотребляют российским гостепреимством. Таких хостелов в городе сотни. Полицейские обещают проверить все.

Силовиков интересуют не бытовые вопросы, а законность пребывания иностранцев на территории России. И в этот раз они зашли удачно.

― В ходе рейда выявлено три человека, которых привлекли по административной ответственности по статье за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию и режима пребывания, ― рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всех нарушителей поместили в спецприемник. Их обязательно выдворят из страны, а с учетом ужесточенных правил они уже врядли так свободно смогут заехать обратно.

Также на одной из таких квартир был задержан гражданин Казахстана, который числится в международном розыске. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. На родине 24-летний преступник предстанет перед судом и ответит за все свои злодеяния.

Ранее редакция рассказывала о рейде транспортной полиции и ФСБ. Сотрудники на складах нашли несколько работников, которые уже не в первый раз нарушили законодательство. Их тоже в ближайшее время проводят на родину.