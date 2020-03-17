Всё по-чемпионски, всё как у больших

Общегородской лыжный чемпионат «Детская лыжня в Стрижах» — это, пожалуй, последнее сугубо зимнее спортивное событие нынешней скоротечной зимы. Последнее, но яркое, несмотря на очевидную «детскость». Это, можно сказать, уже полновесный бренд в общегородской спортивной жизни. Родился он как локальная традиция в сообществе жилмассива Стрижи, но постепенно дорос до главного мартовского события в сфере детского спорта. Точнее, спорта для самых маленьких. Да, возрастные границы действительно минимальны: самые юные участники «Детской лыжни в Стрижах» — малыши трёх лет. А самые старшие — школьники-семилетки. Казалось бы, столь юный возраст участников побуждает сделать событие нарочито «игрушечное». Дескать, это же ещё дети. Между тем, инициаторы идеи изначально учли суть детской души: дети не любят «утипусечную» подачу чего-либо, они ценят уважительное отношение и к себе, и к предлагаемому делу. Они не хотят «понарошку», им милее «всемделишно, чтоб как у больших».

Именно таков дух этой спортивной традиции — в равной мере жизнерадостный и уважительный к маленьким спортсменам. «Детская лыжня в Стрижах» — составная часть большого, общероссийского проекта «Кубок Анны Богалий Skimir». Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий — авторитетный партнёр и эксперт-куратор события.

— С Анной Богалий у нас существуют давние партнёрские связи, — говорит Илья Пономарёв, председатель совета директоров ГК «Стрижи». — Мы очень благодарны Анне Ивановне за творческий союз, за серьёзность подхода к этой идее. Она — человек, достигший в спорте всего — щедро делится с детьми своим спортивным духом, своим талантом. «Детская лыжня в Стрижах» — это уже наша полновесная традиция, традиция с хорошей динамикой. Событие изначально было масштабным — более 200 участников, практически большинство малышей района, наших маленьких стрижителей, как мы их в шутку зовём. А теперь подключились и детские сады других районов Новосибирска. Теперь это соревнования городского масштаба. Растет и спортивное качество события — дети показывают хорошие результаты, специально готовятся, уже есть постоянные участники — они начинали в самой младшей группе, а теперь, можно сказать, уже опытные лыжники.

К слову, так оно и есть: мальчики и девочки 3-4 лет бегут на самых крошечных пластмассовых лыжах с простейшими «ремешковыми» креплениями, а семилетки — уже на вполне серьёзных беговых лыжах из композита. Дистанции — тоже сообразно возрасту маленьких спортсменов: всё начинается с самой коротенькой, малышовой — в 150 метров, и для каждой возрастной группы она прирастает на 50 метров.

Чемпионские медали победителям были настоящие — не шоколадные. Вполне по-детски нарядные, но внушающие уважение. Хотя и проигравших не было — подарки по итогам забегов получили все. Ведь в детском спорте, особенно в спорте для самых маленьких, афоризм «Главное не победа, а участие» — не дежурная фраза, а сама суть процесса. Некоторые лыжники, впрочем, всплакнули в объятиях мам и пап — им хотелось максимума, безусловной победы. Впрочем, через год они снова попытают удачи. Причем уже на новой трассе, входящей в состав нового биатлонного комплекса.

— Следующие соревнования будут уже там, — резюмировал Илья Поляков. — Детский биатлонный комплекс — это совершенно новый формат, первый такой объект в нашей области. Комплекс — составляющая детской биатлонной школы Анны Богалий. И многие участники сегодняшнего забега — её потенциальные ученики. Думаю, функциональная ценность у комплекса будет выше районной, будет общегородской и даже межрегиональной — как у концертного зала в реконструированной школе № 51.

Фото автора