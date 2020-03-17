В Кольцово приступили к строительству «СКИФа»

На территории Кольцово стартовали работы по возведению Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (проект «СКИФ»). В настоящее время бригада рабочих субподрядчика — АО «ГЕЯ» — уже начала инженерные изыскания. Об этом сообщил директор АО «ЦПТИ», выступающего генподрядчиком, Михаил Тарасов.

— Мы полтора года работали над определением основных участников, — рассказывает Тарасов. — Это госзаказчик, заказчик-застройщик в лице Института катализа СО РАН и генпроектировщик. Сейчас готовим госконтракт. Названные участники дают нам возможность начать работы заранее, потому что сроки достаточно сжатые, часть работ необходимо в проектной документации выдать в декабре. На 2020 год у нас запланировано проведение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации. В следующем году проектная документация у нас пойдет на Главгосэкспертизу.

Общая стоимость проекта, как сообщают в региональном правительстве, составит 37,1 млрд рублей, в этом году предполагается к освоению 1 млрд. Параллельно с изыскательскими проводятся и проектные работы.

— В течение этого года проектные работы должны быть завершены, и уже в начале следующего года рассчитываем получить разрешение на строительство, — говорит министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев. — Это первая и самая масштабная установка, создаваемая в рамках нацпроекта «Наука».

Завершить строительство предполагается до конца 2023 года. После этого проект уже начнут осваивать ученые: биологи, химики, материаловеды.

— «СКИФ» имеет огромное значение для всего, что связано с химией, материаловедением, современной биологией, медициной, — рассказывает председатель СО РАН, академик Валентин Пармон. — Мы говорим про генетику, про ДНК, сейчас говорим про вирусы. Многие исследования можно сделать только с помощью очень мощного рентгеновского излучения, а источником излучения являются синхротроны. Предполагается в дальнейшем, что само кольцо будет окружено большим количеством исследовательских станций, на которых станут работать специалисты из самых разных областей науки.

По словам ученого, кроме собственно научных задач данный проект сможет решить и задачи более глобального плана.

— Если все пойдет, как мы планировали, то новосибирский научный центр, город Новосибирск и Новосибирская область станут центром притяжения для высококвалифицированных кадров, в которых сейчас очень нуждается наша страна, — говорит академик. — Как известно, идет отток населения из восточных регионов. Нам надо, чтобы шла заселенность, прежде всего, высококвалифицированными кадрами. Поэтому мы здесь решаем не только научные вопросы, но вопросы по развитию образовательного комплекса, научно-инновационного комплекса.

Помимо собственно научных объектов, в Кольцово предполагаются работы по созданию социальной инфраструктуры. На эти цели местная администрация выделила около 30 га муниципальных земель.

— Мы настаиваем на расширении пространства площадки, чтобы на прилегающей территории могли расположиться объекты инфраструктуры, — сообщает Красников. — Для Кольцово это, конечно, большой проект. Развитие города получит дополнительный импульс, поскольку сюда будут приезжать много самых разных специалистов. Мы сейчас еще проектируем объездную дорогу, которая соединит Академгородок и Кольцово, трассу «Академгородок–Барышево». Будет задействовано еще и Ленинск–Кузнецкое направление.

В то же время, по словам главы наукограда, из-за «СКИФа» оказался пока под вопросом другой масштабный научный проект — вторая очередь Биотехнопарка. Его строительство изначально предполагалось на этом же месте. Об этом в комментарии Infopro54 сообщил глава Кольцово Николай Красников.

— Есть намерение развивать вторую площадку Биотехнопарка, — говорит Красников. — Это изначально задумывалось. Но площадка пошла под «СКИФ». Сейчас мы заявились на территорию около 50 га между Кольцово и Академгородком. Пока вопрос в стадии изучения. Первая площадка заполняется резидентами.

По словам собеседника издания, окончательная ясность по перспективам второй очереди Биотехнопарка должна появиться в течение 2020 года.

Напомним, что строительство «СКИФа» осуществляется в рамках проекта «Академгородок 2.0», входящего в состав нацпроекта «Наука». Целью проекта является создание современного территориального научно-технологического комплекса мирового уровня на базе научно-образовательной и инновационной экосистемы Новосибирского научного центра. Проект «Академгородок 2.0» предполагает комплексное развитие территории. Он включает в себя создание и развитие объектов научной, инновационной, транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры.

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