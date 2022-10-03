Всю накопленную пенсию можно получить разом

Как рассказала доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина в беседе с агентством «Прайм», информацию о суммах накоплений вам могут сообщить в бухгалтерии у работодателя, а также в личном кабинете на сайте Госуслуг, в Пенсионном фонде и в МФЦ.

По словам экономиста, чтобы получить всю накопленную пенсию разом, следует обратиться в ПФР или НПФ, в зависимости от того, где находятся средства.

— Заявление можно подать и через личный кабинет на сайте ПФР. Для этого используйте учетную запись Госуслуг, найдите блок «Пенсии» и выберете вторую услугу «Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений», — уточнила эксперт.

Лариса Сорокина напомнила, что на накопительную часть пенсии имеют права:

∙ граждане 1967 г.р. и моложе за период с 2002 по 2013 год;

∙ мужчины с 1953 по 1966 г.р. и женщины с 1957 по 1966 г.р. за период с 2002 по 2004 год.

Накопительная часть пенсии может увеличиваться за счет:

∙ инвестиционного дохода пенсионного фонда;

∙ добровольных дополнительных страховых взносов;

∙ программы софинансирования, в которую можно было вступить до 31 декабря 2014 года;

∙ средств материнского (семейного) капитала.

Ранее редакция сообщала, кто из пенсионеров получит дополнительную выплату к пенсии.