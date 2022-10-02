Рекламодателям

Бренд «Стиллайна» могут выставить на продажу

  • 02/10/2022, 14:45
продажа бренда
В начале сентября в рамках конкурсного производства был продан цех завода.

По заказу арбитражного управляющего ООО СМЦ «Стиллайн», специалисты ООО «Правовое бюро «Успех» провели оценку рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности — товарного знака компании. Официальная торговая марка «Стиллайн сервисный металлоцентр» с идентификационным номером 736185 зарегистрирована 22 ноября 2019 года. Исключительное право на торговую марку действует до 4 февраля 2029 года.

Регистрация права на товарный знак и знак обслуживания носит территориальный характер, то есть право на охрану своего товарного знака юридические лица и индивидуальные предприниматели получают только в тех странах, в которых они получили свидетельство о регистрации своего товарного знака в соответствующих регистрационных органах. Правообладатель товарного знака может контролировать не любое использование своего товарного знака, а лишь использование его в гражданском обороте: на товарах и этикетках, в документации, в доменном имени и т.д.

По оценке экспертов правового бюро, на стоимость товарного знака повлияла внешняя среда, а также экономическая ситуация в которой находится компания.

— Правообладатель объектов интеллектуальной собственности находится на стадии конкурсного производства (банкротство) и соответственно деятельность не ведет. В данных условиях у оценщика отсутствует информация об исторических, текущих либо потенциально ожидаемых доходах от использования объекта оценки, единственным расчетным ценообразующим фактором для объекта оценки, является трудоемкость, — поясняется в заключении.

В итоге эксперты посчитали стоимость товарного знака по затратному методу, то есть сколько компания вложила в разработку дизайна, проведение предварительной проверки знака, услуги по регистрации, выдаче, а также пошлины Роспатента.

— По нашему мнению, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки с учетом разумного округления составляет: 87 850,00 рублей, — отмечается в заключении экспертов.

Напомним, решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2021 года ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» было признано несостоятельным (банкротом). На предприятии открыто конкурсное производство. В начале сентября 2022 года был продан цех завода за 1,1 млрд рублей.

 

Ранее редакция рассказывала, что прокуратура заставила «Стиллайн» погасить долги по зарплате. 

Фото pixabay.com — VBlock

561

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : товарный знак Стиллайн продажа бренда


производство станций тропосферной связи

«Дочка» Ростеха запустила производство станций для дальней высокоскоростной связи

Производство развернуто на красноярском предприятии госкорпорации.
Читать статью >>
Маркетплейс для ученых

В России планируют создать маркетплейс для ученых и разработчиков

На площадке можно будет заказать и купить необходимое оборудование, расходные материалы и реагенты, а также привлечь инвестиции в разработки.
Читать статью >>
какие дороги входят в пятилетний план ремонта

В мэрии Новосибирска озвучили какие дороги вошли в пятилетний план ремонта

Всего в списке 351 объект. Названы самые крупные.
Читать статью >>
аптечка первой медицинской помощи

В Новосибирске повышенный спрос на предметы первой медицинской помощи

В мэрии прокомментировали ситуацию с товарами для формирования аптечек первой помощи.
Читать статью >>

Актуальный разговор

руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина

Мнение бизнеса. Почему в России тормозит импортозамещение?

Региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» Новосибирской области совместно с агентством стратегического маркетинга Strategra провело исследование потребителей дефицитных товаров в регионе.
Все материалы
Лента новостей

Куда вложить деньги? В Новосибирске создают платформу для связи инвесторов и стартапов

02/10/2022, 11:38

На маркетплейсах активизировались мошенники, предлагающие работу

01/10/2022, 15:33

Сговор при строительстве детского сада доказали в апелляции

01/10/2022, 11:33

«Дочка» Ростеха запустила производство станций для дальней высокоскоростной связи

30/09/2022, 18:32
Популярное

Фейковые выплаты по мобилизации – новый способ обмана доверчивых россиян

30/09/2022, 15:35

Размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 590 тысяч рублей

30/09/2022, 13:15

Часть социальных выплат с 1 октября будет проиндексирована

30/09/2022, 11:38

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

30/09/2022, 09:30

Компании МСБ могут получить гарантии при закупках у единственного поставщика в рамках 44-ФЗ

29/09/2022, 18:35

ВТБ повышает эффективность работы контакт-центра

29/09/2022, 16:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска