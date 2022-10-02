Бренд «Стиллайна» могут выставить на продажу

По заказу арбитражного управляющего ООО СМЦ «Стиллайн», специалисты ООО «Правовое бюро «Успех» провели оценку рыночной стоимости объекта интеллектуальной собственности — товарного знака компании. Официальная торговая марка «Стиллайн сервисный металлоцентр» с идентификационным номером 736185 зарегистрирована 22 ноября 2019 года. Исключительное право на торговую марку действует до 4 февраля 2029 года.

Регистрация права на товарный знак и знак обслуживания носит территориальный характер, то есть право на охрану своего товарного знака юридические лица и индивидуальные предприниматели получают только в тех странах, в которых они получили свидетельство о регистрации своего товарного знака в соответствующих регистрационных органах. Правообладатель товарного знака может контролировать не любое использование своего товарного знака, а лишь использование его в гражданском обороте: на товарах и этикетках, в документации, в доменном имени и т.д.

По оценке экспертов правового бюро, на стоимость товарного знака повлияла внешняя среда, а также экономическая ситуация в которой находится компания.

— Правообладатель объектов интеллектуальной собственности находится на стадии конкурсного производства (банкротство) и соответственно деятельность не ведет. В данных условиях у оценщика отсутствует информация об исторических, текущих либо потенциально ожидаемых доходах от использования объекта оценки, единственным расчетным ценообразующим фактором для объекта оценки, является трудоемкость, — поясняется в заключении.

В итоге эксперты посчитали стоимость товарного знака по затратному методу, то есть сколько компания вложила в разработку дизайна, проведение предварительной проверки знака, услуги по регистрации, выдаче, а также пошлины Роспатента.

— По нашему мнению, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки с учетом разумного округления составляет: 87 850,00 рублей, — отмечается в заключении экспертов.

Напомним, решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2021 года ООО Сервисный металлоцентр «Стиллайн» было признано несостоятельным (банкротом). На предприятии открыто конкурсное производство. В начале сентября 2022 года был продан цех завода за 1,1 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала, что прокуратура заставила «Стиллайн» погасить долги по зарплате.