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ВТБ: доля вторичного жилья в продажах ипотеки достигла 70%

  • 03/11/2022, 16:33
По данным ВТБ, с июня по октябрь доля готовых объектов в выдачах жилищных кредитов выросла в 1,6 раза - с 44% до 70%.

новости бизнесаЭксперты банка объясняют такую динамику реализацией отложенного спроса и корректировкой цен на вторичном рынке недвижимости.

Увеличение доли «вторички» в продажах ипотеки ВТБ фиксирует несколько месяцев подряд. В июне ВТБ выдавал на готовые объекты 44% жилищных кредитов – примерно в 1,4 раза больше, чем в мае. В июле доля вторичного жилья составила 56%, в августе колебалась в пределах 60%, в сентябре — 64%, а в октябре достигла 70%. Всего за последние пять месяцев, по данным банка, доля вторичного жилья в выдачах ипотеки выросла в 1,6 раза.

«Весной рынок вторичного жилья оказался фактически заморожен, но благодаря существенному улучшению ставок по рыночным программам «вторичка» начала возвращать свои позиции, начиная с лета. На фоне реализации отложенного спроса мы фиксируем увеличение ее доли в продажах ипотеки уже пять месяцев подряд. По нашей оценке, до конца года клиенты могут еще немного увеличить спрос на готовые объекты. На это повлияет сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании, а также продолжение корректировки цен на «вторичку» на рынке», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что несмотря на октябрьское повышение ипотечных ставок по стандартным банковским программам, по которым клиенты приобретают вторичное жилье, их уровень по-прежнему остается комфортным для заемщиков.  В настоящее время получить ипотеку в рамках собственных программ ВТБ можно по ставке от 10,4%. Рефинансирование жилищных кредитов в банке также доступно под 10,4%.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 753 млрд рублей.

Фото: pixabay.com — TierraMallorca

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ипотека ВТБ


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