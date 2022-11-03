Эрдоган указал возможное место газового хаба в Турции

Местом строительства газового хаба в Турции, предложенного президентом России Владимиром Путиным, будет, вероятнее всего, Тракья на северо-западе страны.

Минэнерго Турции уже сотрудничает с российской стороной, отметил президент Турции Тайип Эрдоган, передает ГЛАС.ru ссылкой на информационное агентство ТАСС.

Ранее российский и турецкий лидеры поручили детально и в сжатые сроки проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, пояснил, что решение работать с Анкарой продиктовано затрудненной работой со странами Европы напрямую.

О намерении создать газовый хаб Путин заявил в ходе встречи с Эрдоганом. Анкара незамедлительно дала согласие на реализацию проекта.

Ранее редакция сообщала, что котировки акций «Газпрома» потеряли с начала торгов около 21 %.