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Эрдоган указал возможное место газового хаба в Турции

  • 03/11/2022, 16:00
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газовый хаб в Турции
Вероятнее всего, его возведут в северо-западной части страны.

Местом строительства газового хаба в Турции, предложенного президентом России Владимиром Путиным, будет, вероятнее всего, Тракья на северо-западе страны.

Минэнерго Турции уже сотрудничает с российской стороной, отметил президент Турции Тайип Эрдоган, передает ГЛАС.ru ссылкой на информационное агентство ТАСС.

Ранее российский и турецкий лидеры поручили детально и в сжатые сроки проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с «Северных потоков» в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, пояснил, что решение работать с Анкарой продиктовано затрудненной работой со странами Европы напрямую.

О намерении создать газовый хаб Путин заявил в ходе встречи с Эрдоганом. Анкара незамедлительно дала согласие на реализацию проекта.

 

Ранее редакция сообщала, что котировки акций «Газпрома» потеряли с начала торгов около 21 %.

Фото Администрации президента России

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Турция Россия

Теги : строительство президент россии газовый хаб в Турции


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