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Глава Чемальского района Республики Алтай подал в отставку

  • 03/11/2022, 16:54
отставка чиновника
Как и его предшественник. Местные уже называют чередование должностей: министр лесного хозяйства, глава района — плохой приметой.

Сегодня подал заявление о сложении полномочий глава Чемальского района Александр Алисов. Возможно, это связано с уголовным делом по ч. 2 ст. 285 УК РФ, которые было возбуждено летом этого года.

В бытность министром лесного хозяйства и экологии, по версии следствия, Александр Алисов через подведомственную структуру «Авиалесоохрана» приобрел два автомобиля  Toyota Land Cruiser 200  стоимостью свыше 5 млн рублей. Затем, он распорядился, чтобы подконтрольное министерству Автономное учреждение Республики Алтай «Онгудай лес» закупило для нужд должностных лиц правительства региона автомобиль «Volkswagen Touareg» стоимостью почти 3 млн. рублей.

Главу Чемальского района будут судить за злоупотребление должностными полномочиями

Главу Чемальского района будут судить за злоупотребление должностными полномочиями

Напомним, что это уже не первое уголовное дело подобного рода, предшественник Александра Алисова Евгений Ларин, также, возглавлял сначала министерство природных ресурсов, затем Чемальский район. В феврале 2021 года суд вынес Ларину приговор  по  ч. 2 ст. 285 УК РФ в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

Уголовное дело, по которому Евгений Ларин был осужден, также связано с приобретением для бывшего главы республики Александра Бердникова служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200, стоимостью 6 144 500 рублей,  через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана». Затем автомобиль был передан в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона.

 

Ранее редакция сообщала, что бывший глава Минздрава Алтая и его помощник получили 10 лет колонии за взятки.

Фото с сайта правительства Республики Алтай

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Алтай

Теги : уголовное дело отставка чиновника нецелевое использование средств


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