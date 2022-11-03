Глава Чемальского района Республики Алтай подал в отставку

Сегодня подал заявление о сложении полномочий глава Чемальского района Александр Алисов. Возможно, это связано с уголовным делом по ч. 2 ст. 285 УК РФ, которые было возбуждено летом этого года.

В бытность министром лесного хозяйства и экологии, по версии следствия, Александр Алисов через подведомственную структуру «Авиалесоохрана» приобрел два автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью свыше 5 млн рублей. Затем, он распорядился, чтобы подконтрольное министерству Автономное учреждение Республики Алтай «Онгудай лес» закупило для нужд должностных лиц правительства региона автомобиль «Volkswagen Touareg» стоимостью почти 3 млн. рублей.

Напомним, что это уже не первое уголовное дело подобного рода, предшественник Александра Алисова Евгений Ларин, также, возглавлял сначала министерство природных ресурсов, затем Чемальский район. В феврале 2021 года суд вынес Ларину приговор по ч. 2 ст. 285 УК РФ в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года.

Уголовное дело, по которому Евгений Ларин был осужден, также связано с приобретением для бывшего главы республики Александра Бердникова служебного автомобиля Toyota Land Cruiser 200, стоимостью 6 144 500 рублей, через подведомственное Минприроде учреждение «Авиалесоохрана». Затем автомобиль был передан в безвозмездное пользование Управлению делами правительства и использовался для нужд главы региона.

Ранее редакция сообщала, что бывший глава Минздрава Алтая и его помощник получили 10 лет колонии за взятки.