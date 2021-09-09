ВТБ Факторинг и Ассоциация корпоративных казначеев запустили образовательный интернет-портал

Занятия для слушателей нового набора начнутся 23 октября на площадке Школы финансов НИУ ВШЭ.

Школа факторинга — единственный в России сертифицированный курс о факторинге от практиков и для практиков. Курс рассчитан на 20 академических часов и проходит в формате бизнес-интенсива, сочетающего теоретические основы факторинга и практическое его использование на примере конкретных кейсов. По окончании обучения и после успешного прохождения заключительного испытания выпускники получают удостоверения о повышении квалификации государственного образца от Школы финансов НИУ ВШЭ. Первый выпуск состоялся в апреле текущего года.

«Идея создания специализированного информационного ресурса для «Школы факторинга» появилась после получения первых отзывов выпускников, среди которых были и наши клиенты. Мы рады тому, что первый опыт проведения серии углубленных мастер-классов, формирующих программу обучения, был успешным. Надеемся, что портал школафакторинга.рф будет развиваться и станет полезным информационным ресурсом о практическом факторинге», — говорит Игорь Внуков, директор дирекции по работе с клиентами ВТБ Факторинг (ГК).

«Школафакторинга.рф – это официальный информационный ресурс проекта, на котором вы найдете информацию о содержании курса, познакомитесь с преподавателями и их публикациями, отзывами выпускников, и, конечно, сможете записаться на курс. Запуск интернет-портала приурочен к открытию очередного набора на программу. Первое занятие осенней сессии состоится 23 октября. Зарегистрироваться на курс можно уже сейчас», — говорит Владимир Козинец, президент Ассоциации корпоративных казначеев.