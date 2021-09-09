«Дочка» АФК «Система» создала коллаборацию с новосибирской компанией

ООО «Юнисервис Капитал» и ООО «Система Сибирь» (дочерняя компания АФК «Система») приняли решение о создании коллаборации. Ключевая цель — развитие инвестиционного рынка Сибири, его стратегический анализ в разрезе отраслей экономики, а также сопровождение M&A сделок. Прежде всего, партнеры сосредоточатся на поиске новых перспективных проектов, способных укрепить портфель АФК «Сибирь», с целью усиления активов корпорации на финансовом рынке СФО.

— Наша компания имеет уникальный опыт работы с сибирским бизнесом в части публичного размещения на бирже и частного размещения (private equity). Сейчас биржевое финансирование востребовано как эмитентами, которые получают альтернативные источники привлечения средств, так и инвесторами. Уверен, что наше сотрудничество поможет компаниям Сибири выйти на качественно новый уровень с привлеченными инвестициями, — пояснил генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин. — Мы реализовали более 150 долговых программ (как финансовый консультант) на общую сумму 37 млрд рублей и видим, что привлечение инвестиций дает эмитентам хороший толчок для развития. На сегодняшний день мы наблюдаем запрос компаний на долевое финансирование, включая публичное размещение акций. Благодаря нашей базе потенциальных эмитентов мы сможем рекомендовать инвестору наиболее перспективные компании.

Глава ООО «Система Сибирь» Вадим Кулубеков пояснил, что в первую очередь партнеры намерены заняться развитием отраслей, связанных с активами АФК «Система» на территории Сибири, в частности, это касается строительной и авиационной отраслей, а также туристического бизнеса.

— Сибирский регион должен усилить позиции корпорации, для этого мы уже сейчас начали рассмотрение наиболее перспективных проектов. Офис АФК «Система» в Сибири нацелен на поиск и развитие перспективных проектов, заинтересованных в расширении за счет инвестиций и ресурсов сильного стратегического партнера, — подчеркнул Кулубеков.

Ранее представители АФК «Система» и ее дочерних компаний заявляли об интересе к реализации в Новосибирске проектов для «Умного города», в том числе в сфере ЖКХ и транспорта. Кроме того, компания активно сотрудничает с институтами СО РАН. В 2019 году корпорация заявляла, что готова выступать в качестве инвестора для реализации инновационных проектов по снижению смертности от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

ООО «Юнисервис Капитал» — многопрофильная инвестиционно-финансовая компания Новосибирска, оказывающая специализированные финансовые, юридические, консалтинговые и информационные услуги для среднего бизнеса. Основная задача — обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к инструментам, традиционно применяемым только для финансирования крупных предприятий. С 2012 года входит в топ-5 организаторов публичных вексельных программ корпоративных эмитентов ИА Cbonds, с 2014 года запущена работа фондов прямых инвестиций и инвестиций под залог недвижимости. С 2016 года активно использует новый на рынке инструмент — коммерческие облигации, в 2017-м «Юнисервис Капитал» начала работу с биржевыми облигациями. Совокупный объем реализованных за 11 лет программ составляет 37 млрд рублей.