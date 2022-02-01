В Новосибирске создается комиссия для работы с комплексным развитием территорий

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть утвердил положение о создании в городе комиссии по комплексному развитию территорий (КРТ) города Новосибирска. Этот документ прекратил действие постановления о комиссии, которая курировала вопросы привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом.

Новая комиссия будет постоянно действующим коллегиальным органом мэрии Новосибирска. В ее функции будет входить подготовка предложений мэру по вопросам: определения видов, сроков, этапов, условий комплексного развития территорий Новосибирска, а также определения объема и условий участия мэрии в этом комплексном развитии. Также комиссия будет рассматривать вопросы в отношении договоров о развитии застроенной территории, заключенных до 30.12.2020 года.

Состав комиссии пока не опубликован. Судя по постановлению, в нее могут войти делегированные депутаты горсовета, представители структурных подразделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и организаций.

Напомним, в ближайшее время в Новосибирске планируется запустить пилотный проект по КРТ — по улице Объединения в Калининском районе. Речь идет об участке площадью 0,8 га, где планируется построить около 20 тысяч кв. м жилья. Всего в 2022 году власти области рассчитывают запустить в регионе 6 площадок КРТ.

Еще на 21 площадке, которые потенциально могут быть отнесены к территориям комплексного развития, есть частный сектор. Для решения вопроса с такими объектами правительстве региона вынесло в Заксобрание поправки в областной закон, позволяющие застройщикам включать в КРТ объекты ИЖС и блокированную застройку.