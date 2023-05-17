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ВТБ и НИУ ВШЭ открыли весеннюю школу по бизнес-информатике для участников олимпиады «Я – профессионал»

  • 17/05/2023, 15:27
В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 21 региона России и 46 вузов.

ВТБ, НИУ ВШЭ17 мая в Москве открылась весенняя школа банка ВТБ и Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) по бизнес-информатике – «Финтех.­­­­ Новая реальность».  В этом году участниками весенней школы стали 100 студентов из 21 региона России и 46 вузов.

Образовательные школы проводятся ежегодно для участников всероссийской олимпиады «Я – профессионал», успешно прошедших дополнительный конкурсный отбор. Это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В этом сезоне мероприятие пройдет в обновленном формате образовательного кейс-чемпионата. С 17 по 19 мая участников школы ждет насыщенная образовательная программа лекций и митапов от экспертов банка ВТБ и НИУ ВШЭ и соревнование по решению бизнес-кейса, связанного с деятельностью банка.

Ведущие эксперты ВТБ и преподаватели НИУ ВШЭ расскажут о глобальных трендах в сфере информационных технологий и наиболее актуальных ИТ-направлениях в банке. Участники школы на несколько дней погрузятся в профессию и корпоративную культуру банка, узнают, какие профессиональные компетенции станут наиболее востребованными в будущем и как начать успешную карьеру в ВТБ. На митапах, ориентированных на развитие практических навыков, представители ИТ-команды банка расскажут про архитектуру и процесс разработки приложений: от идеи до качественного продукта. В рамках кейс-чемпионата студентам предстоит создать свой бизнес-проект и защитить его перед экспертным жюри.

«Банк ВТБ традиционно выступает организатором олимпиады «Я – профессионал». Мы поддерживаем направление «Бизнес-информатика», формируя среду для профессионального развития молодых специалистов и получения ими образования, соответствующего самым высоким стандартам качества. Подобные проекты позволяют участникам узнать больше о банковских технологиях в самом эффективном формате и применить полученные в вузе знания на практике. Для банка же это один из способов привлечения талантливых кадров в команду», – рассказал заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов.

«Бизнес-информатика» входит в топ самых популярных направлений: в VI сезоне мы получили более 9 тысяч регистраций на участие. Весенняя школа Банка ВТБ и Высшей школы экономики по бизнес-информатике традиционно становится местом встречи для самых амбициозных начинающих специалистов отрасли – участников олимпиады «Я – профессионал». Сегодня на площадке собрались студенты, эксперты академической среды и лидеры индустрии, которые следят за технологическими трендами. Уверен, это отличная возможность найти единомышленников и стать частью уникального профессионального сообщества», – отметил на открытии школы директор по развитию Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Матвей Навдаев.

С момента запуска олимпиады в 2017 году ВТБ является главным партнером-организатором по двум научным направлениям: «Финансы и кредит» и «Бизнес-информатика». За это время в сезонных школах приняли участие более 1000 студентов из более чем 50 регионов РФ.

Фото: ru.freepik.com — freepik 

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#Рынок микрофинансирования
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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : образование НИУ ВШЭ информатика ВТБ


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