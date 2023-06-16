ВТБ и РЖД провели крупнейшую в России сделку с цифровыми финансовыми активами

Объем выпуска составил 15 млрд рублей. Срок обращения ЦФА – 180 дней. Ставка – 8,45% годовых. Об успешном проведении сделки ее участники объявили в ходе Петербургского международного экономического форума.

Сделка с ЦФА прошла в рамках ранее подписанного компаниями «Соглашения о сотрудничестве в сфере развития цифровой экономики». Площадкой для эмиссии и выкупа актива стала платформа Мастерчейн. Это размещение – первое с момента её включения в реестр операторов информационной системы. С учетом этой эмиссии суммарный объем выпусков ЦФА в России превысил 19 млрд рублей, из которых 17 млрд – это сделки, совершенные в 2023 году.

«Финансовый суверенитет – не просто государственная задача, это реалии времени, а развитие цифровых финансов – одно из качественных решений. Начиная с первой в России реализованной нами сделки в июне прошлого года, группа ВТБ является активным участником рынка ЦФА. Новый выпуск, уверен, стимулирует распространение и использование цифровых финансовых активов в российском бизнес-сообществе. Заинтересованность бизнеса — одно из главных условий внедрения в рынок новых финансовых инструментов», – отметил президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин.

«Наша компания активно внедряет цифровые технологии. В этой связи эмиссия ЦФА – это закономерный шаг и одновременно новый опыт для ОАО «РЖД» в использовании альтернативного инструмента привлечения оборотного капитала. При общей схожести с другими продуктами традиционного финансового рынка использование ЦФА отличает высокая технологичность процесса и скорость получения финансирования. В современных условиях роль данных преимуществ становится определяющей», – заявил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.