Банк «Левобережный» — лауреат конкурса «Новосибирская марка»

Решением экспертной и конкурсной комиссии Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» признан лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За предоставление комплекса новых услуг для клиентов».

«Мы постоянно разрабатываем новые банковские продукты и услуги для людей и бизнеса Сибири с заботой об их финансовом благополучии и очень рады, что это замечают и отмечают знаком качества и безопасности услуг», — прокомментировала награду начальник управления маркетинга и развития бизнеса Банка «Левобережный» Кристина Шагимуллина.

Завоевывать новые награды в профессиональных конкурсах и удерживать лидерские позиции в финансовом секторе Сибири банку позволяют его мобильность и надежность. Банк постоянно развивает новые сервисы, разрабатывает новые продукты для бизнеса и частных лиц и прислушивается к потребностям клиентов.

Конкурс «Новосибирская марка» организован НГТПП и Межрегиональной Ассоциацией руководителей предприятий при поддержке мэрии. С 2001 года его лауреатами стали более 550 организаций. «Новосибирская марка» — знак качества и безопасности, который подтверждает соответствие продукции и услуг предприятий различных отраслей высоким стандартам.