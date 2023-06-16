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Банк «Левобережный» — лауреат конкурса «Новосибирская марка»

  • 16/06/2023, 17:14
Банк «Левобережный» получил Свидетельство о занесении на доску Почета города Новосибирска и награду «Новосибирская марка» в 16 раз.

Решением экспертной и конкурсной комиссии Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» признан лауреатом конкурса «Новосибирская марка» вНовосибирская марка номинации «За предоставление комплекса новых услуг для клиентов».

«Мы постоянно разрабатываем новые банковские продукты и услуги для людей и бизнеса Сибири с заботой об их финансовом благополучии и очень рады, что это замечают и отмечают знаком качества и безопасности услуг», — прокомментировала награду начальник управления маркетинга и развития бизнеса Банка «Левобережный» Кристина Шагимуллина.

Завоевывать новые награды в профессиональных конкурсах и удерживать лидерские позиции в финансовом секторе Сибири банку позволяют его мобильность и надежность. Банк постоянно развивает новые сервисы, разрабатывает новые продукты для бизнеса и частных лиц и прислушивается к потребностям клиентов.

Конкурс «Новосибирская марка» организован НГТПП и Межрегиональной Ассоциацией руководителей предприятий при поддержке мэрии. С 2001 года его лауреатами стали более 550 организаций. «Новосибирская марка» — знак качества и безопасности, который подтверждает соответствие продукции и услуг предприятий различных отраслей высоким стандартам.

Фото предоставлено пресс-службой Банка «Левобережный».Автор фото Воронова Анастасия 

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Новосибирская марка Банк Левобережный


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