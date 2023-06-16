Демонтаж разрушенного взрывом газа дома на Линейной начался в Новосибирске

Сегодня, 16 июня, начались демонтажные работы по адресу: улица Линейная, дом 39. Напомним, в феврале там прогремел взрыв газа. Один подъезд был полностью разрушен. Погибли 15 человек.

Работы будет выполнять подрядная организация ООО «Эверест». Чтобы демонтаж не привел к обрушению дома, была разработана проектная документация. В начале июня на нее было получено положительное заключение экспертной организации.

Работы разбиты на четыре этапа. Сегодня начался подготовительный период – подрядчик устанавливает ограждение территории, устраивает временные дороги. Затем начнется этап временного усиления конструкций дома для исключения рисков неконтролируемого обрушения здания.

— Третьим этапом будут производиться работы по элементной разборке здания и последующей утилизации строительного мусора. В ходе проведения четвертого этапа производства работ подрядчик благоустроит территорию, отведенную под демонтаж аварийного дома, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Завершение всех работ намечено на 22 августа 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что подозреваемым во взрыве на Линейной продлили срок содержания под стражей.