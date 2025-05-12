В Новосибирской области отменяют особый противопожарный режим

В Новосибирской области за последнюю неделю потушили пять лесных пожаров в четырех районах, сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.
— На территории четырех районов области зарегистрировано и ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади около 34 га, — сказал Орлов на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.
Он также подчеркнул, что в настоящее время в регионе нет активных лесных пожаров.
По словам Орлова, погодные условия позволяют отменить особый противопожарный режим, который действовал до 12 мая включительно.
— Возникновение крупных очагов природных и ландшафтных пожаров не прогнозируется, — отметил он.
Губернатор Андрей Травников поручил подготовить нужные документы.
В Новосибирской области за нарушение правил пожарной безопасности возбудили около 250 административных дел. Чаще всего патрульные находят такие нарушения: сжигание сухой травы, разведение открытого огня и несвоевременную уборку участков от сухой растительности и мусора.
Напомним, во время действия особого противопожарного режима новосибирцам было запрещено посещать леса.
Ранее редакция сообщала о том, что пожар под Новосибирском задержал шесть поездов. Его тушили почти три часа.
Источник фото: Телеграм-канал ГУ МЧС по Новосибирской области
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