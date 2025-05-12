В Новосибирской области отменяют особый противопожарный режим

В Новосибирской области за последнюю неделю потушили пять лесных пожаров в четырех районах, сообщил глава регионального управления МЧС Виктор Орлов.

— На территории четырех районов области зарегистрировано и ликвидировано пять лесных пожаров на общей площади около 34 га, — сказал Орлов на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в регионе нет активных лесных пожаров.

По словам Орлова, погодные условия позволяют отменить особый противопожарный режим, который действовал до 12 мая включительно.

— Возникновение крупных очагов природных и ландшафтных пожаров не прогнозируется, — отметил он.

Губернатор Андрей Травников поручил подготовить нужные документы.

В Новосибирской области за нарушение правил пожарной безопасности возбудили около 250 административных дел. Чаще всего патрульные находят такие нарушения: сжигание сухой травы, разведение открытого огня и несвоевременную уборку участков от сухой растительности и мусора.

Напомним, во время действия особого противопожарного режима новосибирцам было запрещено посещать леса.

Ранее редакция сообщала о том, что пожар под Новосибирском задержал шесть поездов. Его тушили почти три часа.