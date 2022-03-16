ВТБ: клиенты размещают на депозитах три четверти своих средств

75% из них пришлось на срочные вклады и 25% — на накопительные счета.

Всего за две недели марта клиенты банка ВТБ (ПАО) оформили более 2 млн новых продуктов, из которых около 70% пришлось на накопительные счета и 30% — на депозиты.

По оценке экспертов ВТБ, вклады выступают как основной продукт для размещения накоплений, позволяя зафиксировать высокую ставку на весь срок и получить максимальную доходность. На накопительные счета клиенты вносят временно свободные деньги, которые планируется держать «под рукой» и которыми можно расплачиваться в любой момент.

Порядка 80% накопительных счетов и свыше 60% вкладов сейчас открываются онлайн.