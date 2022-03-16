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Региональный парламент снова начал войну с агрохолдингами?

  • 16/03/2022, 11:00
Автор:
новости Новосибирска
В ГК «Горкунов» это называют «охотой на ведьм».

Вчера на заседании аграрного комитета регионального парламента его председатель Денис Субботин неожиданно поднял тему крупных холдингов в АПК. Предметом критики снова стала ГК «Горкунов». Напомним, компания уже несколько лет реализует в регионе большой проект в тепличном хозяйстве, в этом году запустила комбинат для выращивания цветов,  раскручивает проект по мясному скотоводству, а также создает селекционный центр.

— В Заксобрание поступает огромное количество обращений по поводу агрохолдинга «Горкунов», и в последние дни их количество увеличилось. Вопросы, запросы, жалобы, непонимание сельхозпроизводителей и крестьян, граждан по поводу очень активного расширения холдинга, который формально или неформально возглавляется господином Горкуновым, — сообщил в начале комитета Денис Субботин.

Он напомнил, что ранее создававшиеся в регионе и соседних территориях мегахолдинги, которые забирали земельный банк, принесли только проблемы. В частности, «САХО» и «Радуга» в Новосибирской области, «Изумрудная страна» в Алтайском крае.

— Мы помним, как это все росло, попутно разрушая крестьянские хозяйства. В Новосибирской области до сих пор расхлебывают эту ситуацию, — заявил Субботин.

В итоге комитет принял решение обратиться к министру сельского хозяйства Новосибирской области Евгению Лещенко с просьбой: на следующем заседании в апреле проинформировать депутатов о ситуации вокруг агрохолдинга ГК «Горкунов».

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Директор по развитию ГК «Горкунов», экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин с сожалением отмечает, что в региональном парламенте сформировалось четкое негативное отношение к аграрным холдингам.

— Неугодно и «Русское поле», и «Сибирская нива», и ГК «Горкунов». К сожалению, они не видят, что эти холдинги (плюс холдинг Юрия Бугакова «Ирмень») производят половину молока в Новосибирской области. Наше хозяйство поставляет овощи закрытого грунта не только по региону, но и в Уральский, Дальневосточный федеральные округа, — говорит Пронькин. — В условиях, когда нужно создавать как можно больше рабочих мест, обеспечивать продовольственную безопасность и стабильность, депутаты начинают «охоту на ведьм».

Собеседник редакции заявил, что сравнивать ГК «Горнкунов» с «САХО» и «Радугой» совершенно некорректно. Собственники этих компаний пришли в крепкие хозяйства и довели их до банкротства. «Горкунов» выкупал брошенные поля и обанкроченные хозяйства и поднимал их с нуля.

— ГК «Горкунов» не взяла ни одного живого предприятия для животноводческого проекта. В Тебисском совхозе создано новое предприятие. В Колыванском районе поле 12 лет не пахалось. В Краснозерском районе черемошенское хозяйство выкупили из банкротства, Зубковское в Краснозерске и Калачинское в Карасуке находились в предбанкротном состоянии. Каждый год мы в эти хозяйства вкладываем до 3,5 млрд рублей, — говорит Пронькин. — В Карасуке на сегодняшний день уже создали ферму по мясному животноводству на 3 тысячи голов. Этого никто не видит — они заражены завистью. Противно, но что сделаешь. При этом из областного бюджета на «мясной» проект мы получили мизер господдержки. Депутаты регионального парламента исключили нас из всех программ.

По его словам, вряд ли очередная эскалация конфликта со стороны парламента приведет к сворачиванию проекта в Новосибирской области. Инвестор четко и принципиально обозначил свою позицию: проект будет реализовываться. Однако часть его составляющих подпроектов может быть снова перенесена в соседние регионы.

— В Республику Алтай, Алтайский край, где созданы более благоприятные условия для инвесторов. К сожалению, в области в АПК формируется не очень здоровая ситуация для вложения средств, — рассуждает Василий Пронькин. — Инвесторы, которые изучают регион, не понимают, куда им идти на поклон, чтобы приступить к работе, а главное — зачем. Самое обидное, что ни Шимкив (Спикер Заксобрания. — Ред.), ни Лещенко (Министр сельского хозяйства. — Ред.) даже не обращались к нам по вопросу, который был поднят на аграрном комитете регионального парламента, чтобы разобраться в ситуации. ГК «Горкунов» в течение 12 лет работы в области исполняет все взятые на себя обязательства перед бюджетом, работниками и все заработанные средства вкладывает в область, только слепой или из вредности не видит этого.

Пронькин напомнил, что в Новосибирской области около миллиона гектаров пашни не находится в обороте, а в большом количестве сел нет ни одного работодателя.

— Некоторые люди из-за того, что их давит жаба, пытаются создавать препоны не только ГК «Горкунов», а многим успешным предприятиям. Просто не все рискуют об этом говорить, — поясняет экс-министр. — Законодателям и исполнительной власти нужно брать пример с губернатора Московской области, который совместно с законодателями принял решение о привлечении в село инвесторов путем оказания поддержки, вплоть до снижения арендной платы за землю до 1 рубля за гектар!

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Напомним, это уже не первый случай, когда Заксобрание критикует проект Бориса Горкунова в Новосибирске. Результатом первой эскапады стало решение инвестора перенести часть проекта в Алтайский край. Ранее председатель заксобрания неоднократно критиковал господдержку проектов аграрного комплекса Штефана Дюрра  в Черепановском районе (холдинг «ЭкоНива» — ООО «Сибирская нива»). Впрочем, с 2021 года холдинг в целом находится в сложной ситуации. В частности, в Новосибирской области была приостановлена работа над проектом по строительству сырного завода.  Однако региональный Минсельхоз неоднократно заявлял, что планы по возобновлению проекта обсуждаются.

Еще один крупный инвестор из сферы АПК, который вызывал недовольство депутатов, — ООО «КФХ Русское поле». Компания реализует инвестиционный проект по строительству животноводческого комплекса в Каргатском районе с 2012 года. Общие вложения в его реализацию составили около 8 млрд рублей. Площадь комплекса занимает 146 га, а обрабатываемых площадей — 33 тысячи га. Инвестор проекта в свою очередь говорил, что господдержка компании мизерная.

ГК «Горкунов» включает в себя тепличные комплексы «Новосибирский» — общая площадь теплиц 17 га, «Толмачевский» — 17 га, «Обской» — 6 Га. Проект по мясному скотоводству реализует ООО «ГК Сибирский Ангус». Дочерние предприятия — ООО «Сибирьагрострой», ООО «Сибирский», ООО «Совхоз Блюдчанский», ООО «Совхоз Тебисский», ООО «Совхоз Борский», АО «Калачинское», ООО «Совхоз Черемошинский», ООО «Травнинские фермы», АО «Зубковское».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : конфликт господдержка власть бизнес агропром


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