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Истории успеха

Новосибирские компании разрабатывают сырье для аддитивных технологий

В конце 2020 года «Русатом-Аддитивные технологии» намерена выйти на серийное производство индивидуальных имплантов.
  • 23/09/2019, 15:01
Автор: Юлия Данилова
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Сейчас в основном импланты ввозятся в РФ из-за границы, и это стандартное производство.

— Мы отрабатываем технологию изготовления индивидуальных медицинских имплантов. Образцы прошли предклинические испытания на животных. На следующий год у нас намечено проведение всех необходимых клинических испытаний, получение сертификатов, чтобы выходить на их применение, — сообщил в кулуарах форума «Технопром» исполнительный директор ООО «Русатом- Аддитивные технологии» («РусАТ», входит в ОАО «ТВЭЛ») Евгений Григорьев.

По его словам, компания готовится к серийному производству имплантов. Оно будет организовано на площадке «Русатом-Аддитивные технологии» в Москве.

— Надеемся, что в конце 2020 года мы завершим все необходимые процедуры и начнем продавать серийно произведенную готовую продукцию, — добавил Григорьев.

Собеседник InfoPro54 уточнил, что в рамках этого проекта «Русатом-Аддитивные технологии» работает с Новосибирским государственным университетом, а также рядом предприятий региона, занимающихся разработкой порошков. Они используются при 3D-печати имплантов. Назвать партнеров Григорьев отказался.

— Речь идет об импортозамещении. Сейчас в основном импланты ввозятся в РФ из-за границы, и это стандартное производство. Печать на 3D-принтере дает возможность индивидуального подхода, — говорит Евгений Григорьев. — В России есть еще ряд компаний, работающих в этом направлении. Мы — единственная компания, которая создает полный цикл: от производства порошков, проектирования имплантов до их использования

По данным открытых источников, в Россию ежегодно ввозится имплантов на 2-3 млрд рублей. «Русатом-Аддитивные технологии» рассчитывает занять 20% этого рынка.

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