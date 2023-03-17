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ВТБ на 20% нарастил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области

  • 17/03/2023, 11:37
Банк ВТБ по итогам 2022 года увеличил кредитный портфель физлиц в Новосибирской области на 20% - до 167 млрд рублей. Основную долю в портфеле занимает ипотека.

новости бизнесаИпотечный портфель банка в Новосибирской области по итогам года превысил 104 млрд рублей. Всего за прошедший год ВТБ выдал жителям региона около 8,6 тысячи жилищных кредитов более чем на 29,4 млрд рублей.

Основным драйвером продаж стали льготные программы – на их долю приходится 40% объема выдач. Каждую четвертую ипотечную сделку ВТБ в Новосибирской области провел по программе ипотеки с господдержкой, запущенной в 2020 году – выдано свыше двух тысяч кредитов на общую сумму 7,2 млрд рублей. Второй по популярности стала госпрограмма для семей с детьми – ею воспользовались около 1,2 тысячи новосибирских заемщиков, получивших ипотеку на 5,1 млрд рублей.

Портфель потребительских кредитов увеличился в полтора раза до 58,8 млрд рублей. За год ВТБ предоставил клиентам около 65 тыс. кредитов наличными на сумму свыше 31,8 млрд рублей. Объем портфеля кредитных карт достиг 3,3 млрд рублей (+8%).

За прошедший год ВТБ удвоил долю продаж онлайн-кредитов в Новосибирской области – в декабре 85% потребительских кредитов клиенты банка в регионе оформили дистанционно. В целом, число пользователей ВТБ Онлайн в Новосибирской области по итогам года превысило 330 тысяч человек (+12%).

«Несмотря на все сложности, с которыми банки столкнулись в 2022 году, ВТБ достиг значимых результатов на розничном рынке Новосибирской области. В начале года мы фиксируем поступательное восстановление кредитной активности населения. Так, в феврале на 70% вырос объем выдачи ипотеки по сравнению с январем, отмечается рост автокредитования. Среди приоритетов этого года – продолжить развитие формата «банк на каждый день», чтобы все самые актуальные продукты и сервисы были всегда под рукой у наших пользователей», — прокомментировал Сергей Никулин, управляющий ВТБ в Новосибирской области.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредиты ВТБ


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