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Турция отказалась обслуживать и заправлять самолеты российских авиакомпаний

  • 17/03/2023, 11:11
Автор:
санкции против РФ
Ограничения касаются семи российских авиаперевозчиков: «Аэрофлота», S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, «России» и «Ямала».

По решению Министерства таможни и торговли Турции, с 14 марта услуги для самолетов, произведенных в США и находящихся под российско-белорусским контролем, больше не предоставляются, сообщает портал AirportHaber.

Ограничения касаются семи российских авиаперевозчиков: «Аэрофлота», S7 Airlines, Utair, AZUR Air, Pegas Fly, «России» и «Ямала».

Отмечается, что заправка и сопутствующие услуги теперь недоступны для частных, грузовых, коммерческих, чартерных самолетов, а также для воздушных судов, которые произведены в любой стране и состоят как минимум на 25% из комплектующих, изготовленных в США.

В настоящее время российские самолеты, вылетающие из Турции, вынуждены дозаправляться в Сочи. Отказ в обслуживании бортов в Стамбуле подтвердили источники «Коммерсанта» в двух авиакомпаниях, отметив, что проблему пытаются решить.

Ранее редакция сообщала, что давление со стороны Вашингтона стало причиной прекращения транзита товаров из Турции в Россию.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Турция Россия

Теги : санкции российские авиаперевозчики обслуживание самолетов кризис


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