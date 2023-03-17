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Приложение о парковках в Новосибирске не фиксирует автомобили

  • 17/03/2023, 12:01
Автор:
Платные парковки в Новосибирске
В 2021 году аудиторы контрольно-счетной палаты города говорили, что около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются.

― Странное что-то происходит с парковками на улице Ленина. Мне сейчас предстоит припарковаться ― посмотрим, как там обстоят дела, ― отметил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» новосибирский брокер, учредитель компании Nazarov&Partners Александр Назаров.

На записи с экрана смартфона, которую выложил Назаров, видно, как в приложении сообщается, что 110 из 144 мест на парковке на ул Ленина свободны (100 рублей час). Парковка на Красном проспекте напротив KFC — свободны 40 из 42 мест (100 рублей час).

― По второй парковке немного похоже на правду, но не совсем, так как занятых мест гораздо больше, чем показано в приложении, ― говорит эксперт. ― Где на парковке на площади Ленина 110 свободных мест ― непонятно. Все забито на 90-95%, как платная, так и бесплатная. Через час вернулся на парковку. По приложению 106 мест из 144 свободны, а по факту ни одного.

Александр Назаров не исключил, что люди, которые ставят машины на парковку, просто за нее не платят.

Около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются

Напомним, в конце 2021 года контрольно-счетная палата Новосибирска подвела итоги проверки деятельности МБУ «Городской центр организации дорожного движения» (ГЦОДД) в части организации работы платных парковок за 2019-2020 годы. Как констатировали аудиторы, около 70% парковочных сессий на платных парковках Новосибирска не оплачиваются. По данным аудиторов, затраты на платные парковки города в разы превысили фактические расходы на их содержание, а потери бюджета только за проверенный период составили 92 млн рублей.

В КСП отметили, что в конце 2019 года ГЦОДД заключил 2 муниципальных контракта с ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» на выполнение работ по созданию автоматизированной информационной системы управления платными парковочными местами на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Новосибирска на сумму 55,9 млн рублей. Но на момент проверки КСП в Новосибирске работали 6 платных плоскостных парковок, оборудованных системами контроля доступа автотранспортных средств. В ходе проверки было установлено, что на всех парковках не функционируют системы распознавания автомобильных номеров. Это ограничивает возможности системы, в том числе по сокращению числа злоупотреблений пользователями парковок.

Платные парковки в Новосибирске расположены по следующим адресам: Красный проспект, 66; Орджоникидзе, 18б; Гоголя, 18; Красный проспект, 165; Ленина, 67 и 69.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за парковку для водителей в Новосибирске пока вырастут на 1 тысячу рублей.  

Фото из архива редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Платные парковки в Новосибирске


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