Рекламодателям

ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

  • 05/05/2022, 10:38
ВТБ запустил в своих офисах прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников российских IT-компаний.

Новости бизнесаДополнительно к базовой ставке банк предоставит заемщикам дисконт в 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов, таким образом ставка для клиентов ВТБ составит 4,7%. Первые кредиты по программе ВТБ начнет проводить с даты вступления в силу постановления Правительства РФ.

Максимальная сумма ипотечного кредита по «IT-ипотеке» составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах. Первый взнос составляет от 15% от стоимости недвижимости.

«Мы считаем важным поддерживать инициативы государства в сфере жилищной политики. IT-отрасль сегодня является одним из перспективных направлений для России, поэтому ВТБ примет активное участие в новой программе льготной ипотеки и будет использовать свой опыт для ее развития. Благодаря ей IT-специалисты смогут улучшить жилищные условия, снизить свою платежную нагрузку и уверенно планировать свое профессиональное развитие в нашей стране. По прогнозам экспертов, новой программой смогут воспользоваться десятки тысяч специалистов», – прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» банка ВТБ (ПАО) Николай Дубакин.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

Дисконт в размере 0,3 пп доступен заемщикам, использующим сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам первого квартала 2022 года банк оформил около 66 тысяч жилищных кредитов на 272 млрд рублей. Это на четверть превышает результат за январь-март прошлого года.

498

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : меры поддержки ипотека ВТБ


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

В мэрии Новосибирска назвали дату отключения батарей

05/05/2022, 11:50

Могут ли зайти на «мусорный» рынок Новосибирска игроки из соседних регионов?

05/05/2022, 11:27

Кредитными каникулами уже воспользовались около 700 новосибирцев

05/05/2022, 10:30

В 2021 году новосибирцы стали уделять спорту меньше внимания

05/05/2022, 10:02
Популярное

Сократится ли зарплата жителей Новосибирска и области в мае из-за праздников

05/05/2022, 13:18

Финансовый гороскоп на май для всех знаков Зодиака

04/05/2022, 18:49

Почти 40 тысяч заявлений на новые «детские» выплаты поступили в региональный ПФР с начала мая

04/05/2022, 14:26
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического субботника «Зеленая Весна»

05/05/2022, 11:33

Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%

05/05/2022, 11:31

Вниманию студентов журфака! В конкурсе «Сибирь.ПРО» открыт приём заявок в номинацию «ПРОба пера»

05/05/2022, 11:14

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска