Рекламодателям

Вниманию студентов журфака! В конкурсе «Сибирь.ПРО» открыт приём заявок в номинацию «ПРОба пера»

  • 05/05/2022, 11:14
Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжает принимать заявки авторов печатных/интернет и электронных средств массовой информации, а также фотокорреспондентов региональных изданий.

новости бизнесаВ проекте особое место уделено работам студентов факультетов и отделений журналистики сибирских вузов. Им посвящена номинация «ПРОба пера», учрежденная по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. За время существования премии – с 2017 года, лидерами проекта стали двенадцать по-настоящему творческих, подающих надежды авторов.

Благодаря участию в конкурсе «Сибирь.ПРО» студенты могут попробовать свои силы в профессии, продемонстрировать знания и умения, полученные во время обучения, перенять опыт старших коллег, получивших заслуженное признание в медийном сообществе. В будущем именно начинающим авторам предстоит рассказывать о ключевых событиях в жизни государства и общества, задавать направления для дискуссий, расставлять нужные акценты, озвучивать позицию, способную повлиять на общественное сознание людей.

В прошлом году победителям номинации «ПРОба пера» были вручены специальные призы от информационного партнера проекта ИА «ТАСС» – сертификаты на обучение в учебном центре «Академия новостей ТАСС». Академия работает на повышение профессиональной квалификации журналистов, PR-менеджеров и специалистов медиа. Кроме того, лидерам премии представилась уникальная возможность поучаствовать в «Сибирской медиа-неделе» и посетить значимые объекты экономики Новосибирской и Кемеровской областей. В ходе пресс-тура молодые журналисты ближе познакомились с деятельностью компаний-партнеров, а также посетили культурные объекты Кузбасса. Завершилась одиннадцатая «Сибирская медиа-неделя» поездкой в горнолыжный курорт Шерегеш – один из символов зимней Сибири.

В номинации «ПРОба пера» победа присуждается за опубликованные и неопубликованные материалы, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех номинаций проекта. К участию принимаются работы студентов факультетов и отделений журналистики вузов Сибирского федерального округа, а также обучающихся по другим специальностям, но готовых связать свою жизнь с журналистикой.

В главном окружном медиапроекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года, а также созданные специально для «Сибирь.ПРО». Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.

Фото предоставлено организатором конкурса

407

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

В мэрии Новосибирска назвали дату отключения батарей

05/05/2022, 11:50

Могут ли зайти на «мусорный» рынок Новосибирска игроки из соседних регионов?

05/05/2022, 11:27

Кредитными каникулами уже воспользовались около 700 новосибирцев

05/05/2022, 10:30

В 2021 году новосибирцы стали уделять спорту меньше внимания

05/05/2022, 10:02
Популярное

Сократится ли зарплата жителей Новосибирска и области в мае из-за праздников

05/05/2022, 13:18

Финансовый гороскоп на май для всех знаков Зодиака

04/05/2022, 18:49

Почти 40 тысяч заявлений на новые «детские» выплаты поступили в региональный ПФР с начала мая

04/05/2022, 14:26
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером экологического субботника «Зеленая Весна»

05/05/2022, 11:33

Банк Уралсиб снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 8,69%

05/05/2022, 11:31

ВТБ начал принимать заявки на IT-ипотеку

05/05/2022, 10:38

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска