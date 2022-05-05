Вниманию студентов журфака! В конкурсе «Сибирь.ПРО» открыт приём заявок в номинацию «ПРОба пера»

В проекте особое место уделено работам студентов факультетов и отделений журналистики сибирских вузов. Им посвящена номинация «ПРОба пера», учрежденная по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. За время существования премии – с 2017 года, лидерами проекта стали двенадцать по-настоящему творческих, подающих надежды авторов.

Благодаря участию в конкурсе «Сибирь.ПРО» студенты могут попробовать свои силы в профессии, продемонстрировать знания и умения, полученные во время обучения, перенять опыт старших коллег, получивших заслуженное признание в медийном сообществе. В будущем именно начинающим авторам предстоит рассказывать о ключевых событиях в жизни государства и общества, задавать направления для дискуссий, расставлять нужные акценты, озвучивать позицию, способную повлиять на общественное сознание людей.

В прошлом году победителям номинации «ПРОба пера» были вручены специальные призы от информационного партнера проекта ИА «ТАСС» – сертификаты на обучение в учебном центре «Академия новостей ТАСС». Академия работает на повышение профессиональной квалификации журналистов, PR-менеджеров и специалистов медиа. Кроме того, лидерам премии представилась уникальная возможность поучаствовать в «Сибирской медиа-неделе» и посетить значимые объекты экономики Новосибирской и Кемеровской областей. В ходе пресс-тура молодые журналисты ближе познакомились с деятельностью компаний-партнеров, а также посетили культурные объекты Кузбасса. Завершилась одиннадцатая «Сибирская медиа-неделя» поездкой в горнолыжный курорт Шерегеш – один из символов зимней Сибири.

В номинации «ПРОба пера» победа присуждается за опубликованные и неопубликованные материалы, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех номинаций проекта. К участию принимаются работы студентов факультетов и отделений журналистики вузов Сибирского федерального округа, а также обучающихся по другим специальностям, но готовых связать свою жизнь с журналистикой.

В главном окружном медиапроекте участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, опубликованные в печатном, интернет-СМИ или на сайте электронного СМИ с 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года, а также созданные специально для «Сибирь.ПРО». Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта.