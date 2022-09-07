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Жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа, пообещала помочь мэрия

  • 07/09/2022, 16:27
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В одном из жилых домов Новосибирска произошел хлопок газа
Но до этого времени они поживут у своих родственников и знакомых.

После проведенной оценки ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома, пострадавшего от взрыва газовоздушной смеси, было принято решение расселить жильцов до конца года, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на мэрию города.

— В ближайшее время будет решаться вопрос по размещению нуждающихся жильцов в маневренном фонде, — отметили в мэрии.

Напомним, ЧП произошло в квартире, расположенной на первом этаже дома по ул. Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска. Как ранее сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате горения не произошло, но были повреждены наружные стены, фундамент и оконный проем.

23 человека, из которых семеро детей, самостоятельно эвакуировались и никто не пострадал. В настоящее время все они разместились у родственников и знакомых в ожидании нового жилья.

Уточняется, что ранее дом был признан аварийным и его включили в программу расселения до 2023 года.

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : ЧП помощь Мэрия газовый котел ГАЗ


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