Жильцам дома, пострадавшего от взрыва газа, пообещала помочь мэрия

После проведенной оценки ущерба и возможных деформаций конструкций жилого дома, пострадавшего от взрыва газовоздушной смеси, было принято решение расселить жильцов до конца года, пишет КП-Новосибирск со ссылкой на мэрию города.

— В ближайшее время будет решаться вопрос по размещению нуждающихся жильцов в маневренном фонде, — отметили в мэрии.

Напомним, ЧП произошло в квартире, расположенной на первом этаже дома по ул. Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска. Как ранее сообщали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате горения не произошло, но были повреждены наружные стены, фундамент и оконный проем.

23 человека, из которых семеро детей, самостоятельно эвакуировались и никто не пострадал. В настоящее время все они разместились у родственников и знакомых в ожидании нового жилья.

Уточняется, что ранее дом был признан аварийным и его включили в программу расселения до 2023 года.