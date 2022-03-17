Новым автобусам не хватает водителей

Муниципальное предприятие ПАТП-4 в ближайшее время должно решить задачу укомплектованности экипажами водителей и механизаторов новых автобусных маршрутов №65 и 65А, связывающими микрорайон «Щ» и Нижнюю Ельцовку с Академгородком в Советском районе Новосибирска. В настоящее время кадровый голод предприятия ощущают и пассажиры, для которых время ожидания транспорта увеличивается.

— Подруга как-то после работы специально прокатилась по всему маршруту 65А, — рассказывает одна из жительниц Новосибирска в сообществе «Щ, Академ и окрестности». — Приехала на Шлюз, дождалась автобуса и поехала. Накаталась досыта. Маршрут надо пересматривать, мне кажется. В таком виде он совершенно неудобоварим.

В выходные дни ситуация — не лучше, усугубляется пробками.

— Замер времени был сделан в выходной день, когда дороги были свободны, — сообщает в том же сообществе житель Советского района Дмитрий. — В час пик из-за пробок это время еще больше и вполне может сравняться со временем пути пешком.

— Есть определенные трудности у предприятия, — признает Анатолий Локоть. — Оно запаздывает с укомплектованием экипажей — водителей, механиков, которые обеспечивают работу транспорта. Поэтому предприятию поставлена задача: в ближайшее время решить эту проблему. Как только эта проблема будет решена, устоятся и эти маршруты. Техника, расписание есть. Организационные меры приняты. Речь — о водителях. К ним требования особые. Здесь любительские права не подходят. Более того, нужна определенная адаптация водителя к конкретному маршруту. То есть имеется перечень значимых вопросов, решением которых муниципальное предприятие ПАТП-4 занимается.

О проблеме известно и руководству муниципалитета.

Напомним, что о вопросах, возникающих у горожан к данным маршрутам, глава района Дмитрий Оленников сообщал еще в начале февраля на оперативном совещании в мэрии, где руководителям районных администраций было поручено снять все острые вопросы, связанные с реорганизацией пассажирских перевозок.

Напомним, что указанные маршруты запущены на территории Советского района в рамках первого этапа оптимизации городских пассажирских перевозок. По изначальному плану муниципалитета, 9 единиц транспорта на каждом из маршрутов должны двигаться с интервалом в 10 минут.