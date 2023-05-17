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ВТБ нарастил продажи золотых слитков в 1,8 раза

  • 17/05/2023, 19:00
Клиенты ВТБ в апреле приобрели 4,8 тонны физического золота, что на 79% превышает показатель марта и более чем втрое - апреля прошлого года.

продажа золотых слитковВсего на конец месяца портфель реализованных банком слитков вырос на 12% и превысил 44 тонны. Эксперты ВТБ прогнозируют сохранение роста спроса на золото в этом году на фоне его высокой рыночной стоимости, отсутствия НДС 20% при покупке и НДФЛ 13%.

Всего с момента старта продаж физического золота в марте 2022 года число сделок в ВТБ составило почти 3 тысячи средним объемом больше 15 кг. В этом году банк планирует запустить сервис по обратному выкупу золотых слитков, находящихся на его ответственном хранении.

«В апреле спрос на золото со стороны состоятельных клиентов стал рекордным для этого года на фоне его пиковой стоимости. Если в первом квартале среднемесячный объем продаж слитков составлял 2,5 тонны, то в апреле этот показатель достиг 4,8 тонны. Золото как актив с валютной экспозицией в российской инфраструктуре хорошо подходит для диверсификации вложений, и инвесторы активно включают его в свои портфели. Кроме того, золотые слитки могут выступить альтернативой доллару в качестве инструмента хеджирования валютных рисков. Мы прогнозируем, что в этом году спрос на покупку золота сохранится», — комментирует вице-президент, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ Юлия Безменова.

Состоятельные клиенты ВТБ могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 кг без НДС 20%, произведенное на российских аффинажных заводах. Стоимость драгметалла рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Оплатить сделку можно рублями или иностранной валютой, в рамках № 55-ФЗ. Золотые слитки можно оставить на ответственное хранение в банке.

Помимо физического золота клиенты активно инвестируют в обезличенные металлические счета. По итогам первого квартала на них приходится 51% в портфеле ОМС банка.

Фото: freepik.com — mamewmy

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : продажа золотых слитков золото ВТБ


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